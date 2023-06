Alle kleuren van de regenboog verzamelen tijdens Comin’Run

Na een afwezigheid van twee jaar is de Comin’Run helemaal terug. De meest kleurrijke loopwedstrijd van het gewest zal de straten van de grensgemeente opnieuw vullen, waarbij de resultaten een verwaarloosbaar detail zijn. “Wie aan de start verschijnt, is sowieso al een winnaar”, klinkt het bij de organisatie.

Lopen, feesten, genieten en vooral het goede doel steunen. De redenen om deel te nemen aan Comin’Run, los van het feit dat niemand zal ontsnappen aan de kleurrijke mix die over iedereen zal worden gegooid, is een wedstrijd die de afgelopen vier edities zich als een ‘incontournable’ wist op te werken. “Helaas moest onze vijfde verjaardag even in de koelkast worden opgeborgen, een gevolg van de coronacrisis”, laat de organisatie weten. “Maar dit jaar zijn we opnieuw present. Op 1 juli kan zowel jong als oud deelnemen aan de wedstrijd, die eigenlijk helemaal geen wedstrijd is. Het maakt niet uit of je als eerste of laatste over de finish komt, deelnemen doe je louter voor de onvergelijkbare sfeer.”

Regenboog

Die sfeer? Die kun je zonder enige twijfel kleurrijk gaan noemen. Tijdens zowel het kidsparcours van één kilometer of het familieparcours van vijf kilometer, worden de deelnemers ondergedompeld in een heuse kleurwolk. “Het is een concept dat is ontstaan in Indië en zo is overgewaaid naar het Europese continent”, gaat het verder. “Na iedere kilometer passeren de deelnemers in een colorzone, waar voedingskleurstoffen omhoog worden gegooid. Wie de kleurenzone verlaat zal dus alle kleuren van de regenboog hebben. Het feest eindigt overigens niet aan de finish want daar wordt iedereen getrakteerd op de beats van enkele dj’s.”

De opbrengst van het evenement gaat integraal naar Think Pink, dat zich inzet voor de strijd tegen borstkanker.