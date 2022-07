Alle elf atleten EFC-JODA-ITC finishen Oostenrijkse Ironman in Klagenfurt: “Blij dat iedereen er geraakt is”

De Izegemse Triatlonclub EFC-JODA-ITC zakte zondag met elf atleten af naar het Oostenrijkse Klagenfurt, waar ze zich wilden meten in een volledige triatlon. Ondanks de extreme hitte en de vele klimmetjes konden alle elf finishen.

“Ondanks de enorme hitte is iedereen erin geslaagd om de triatlon uit te doen”, vertelt Jonas Lybeer tevreden. “Het was 33 graden en in de dorpjes liep de temperatuur er op tot maar liefst 38 graden. Door die temperatuur heb ik wel heel wat tijd verloren. Maar ik ben zeer tevreden dat ik een volledige triatlon kon uitdoen en dat onder deze zware omstandigheden. Ik ben ook heel tevreden dat iedereen van EFC-JODA-ITC de finish haalde.”

“Er was een schitterende groepssfeer. Bram is als eerste van de club gefinisht. Davy en Xavier zaten met blessures en Ronny zat met krampen na één kilometer. Ondanks dit hebben ze toch allemaal de eindmeet gehaald.”

“3800m zwemmen, 180km fietsen met heel wat zware klimmen en 42km lopen. Het was bij momenten bijna niet te doen, maar we kunnen tevreden terugblikken op een geslaagde editie van de Oostenrijkse Ironman in Klagenfurt.” (RV)