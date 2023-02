Alistair White (Brugsche Rugby Club) strijdt voor behoud: “Door reglement op voorlaatste plaats”

Het herenteam van de Brugse Rugby Club is in derde nationale goed aan het seizoen begonnen, met halfweg een vijfde plaats. Een reglement binnen de Belgische Rugbybond zorgt er echter voor dat de ploeg de voorbije weken puntenverlies lijdt.

“Voor wie geen tweede ploeg tussen de lijnen kan brengen en waarbij je forfait geeft, worden er bij de eerste ploeg punten in vermindering gebracht. Dat zorgt ervoor dat we nu op de voorlaatste plaats staan”, zucht sporttechnisch verantwoordelijke Alistair White die reeds een twintig jaar actief is bij de BRC en ook de trainer is bij de heren. “In plaats van bovenin mee te draaien zullen we dus moeten strijden voor het behoud.”

In begin van het seizoen was er sprake om dat reglement af te schaffen. “Binnen de bond hebben ze beslist dit aan te houden en zelfs te verstrengen. Gelukkig zijn er nog ploegen in onze reeks, waaronder Mechelen, die in hetzelfde schuitje zitten. Andere teams beschikken dan weer niet over een volwaardige tweede ploeg”, weet White. “Ik weet niet waarom ze zoiets willen invoeren. We zien wel hoe het verder verloopt. Als we de wedstrijden winnen die we in de eerste seizoenshelft gewonnen hebben, dan zijn we zelfs met minpunten zeker van het behoud. Ondertussen blijven we communiceren met de bond om dit besluit in de toekomst te herzien.”

BRC besliste een paar seizoenen terug om enkele spelers van U18 te laten meetrainen met de senioren. “Op die manier is de kloof kleiner als ze de overstap maken. Maar eigenlijk is de U18 een moeilijke leeftijd om spelers te houden, zodat ze naar de senioren kunnen doorstromen. De U14 en U16 traint samen, maar speelt apart. Dit seizoen hebben we voor al onze jeugdploegen besloten om enkel met de rugbyclub uit Beernem samen te werken, met de U14 en U16 is dat ook voor een paar spelers met Meetjesland.”

(ACR)