Alexander Diaz Rodriguez en Annelies Deketelaere winnen Walleloop

Op en rond het voetbalterrein van VKSO in Zerkegem had zaterdag onder een stralende zon de 8ste editie van de Walleloop plaats, georganiseerd door vzw Wallestekkers in samenwerking met VKSO Zerkegem en het gemeentebestuur van Jabbeke. Enkele honderden deelnemers konden naast de diverse jeugdlopen een keuze maken tussen 3.3 km, 6,6 km of 10 km. Op de lange afstand ging de zege naar Bruggeling Alexander Diaz Rodriguez (32’50”). Hij was aan de finisch zes seconden sneller dan zijn streekgenoot Jason Balfoort. Christopher Loose uit Oostduinkerke kwam een seconde later als derde binnen.

Rodriguez was de week voordien nog vierde in de Permekeloop daar in de buurt na drie leden van het Triatlon Brugge Team (Quinten Dewaele, Aaron Decloedt en Giani Vanden Broucke). Voor de lange afstandloper een goede voorbereiding voor het komende BK masters, dat op zaterdag 11 en zondag 12 juni in Sport Vlaanderen door zijn club Olympic Brugge wordt georganiseerd.

Annelies Deketelaere uit Hooglede kwam in Zerkegem als elfde over de meet en werd hiermee opnieuw de snelste vrouw. Zij finishte in 40’09” of bijna drie en een halve minuut eerder dan Tamara Vereecke uit Jabbeke. Een andere lokale loopster, de jonge Dieuwke Deblauwe, werd derde.

Op de 6,6 km was de winst voor Jasper Vitse en Florence Gregori. Op de 3,3 km was dit voor Dries Vangorp en Hannelore Vandevelde. (ACR)