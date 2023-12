Alessandro Trabucco is Belgisch kampioen bij de lichtgewichten na spannende kamp in Izegem op kerstdag

Het Belgisch kampioenschap boksen voor lichtgewichten op kerstdag in de Izegemse sporthal was een kamp van het hoogste niveau. Moeskroenenaar Alessandro Trabucco en Ruiseledenaar Mogmad Youssoupov, allebei tot gisteren nog ongeslagen, kampten tien ronden alsof hun leven ervan afhing. Jammer dat er een verliezer moest zijn. Trabucco won de titel op punten.

Voor het Kerstgala in de Izegemse sporthal was er een eerder matige publieke belangstelling, maar de afwezigen hadden dit keer ongelijk. Als je vooraf kon weten hoe twee lichtgewichten zo sportief en intens elkaar bekampen met technisch mooie, maar bij momenten ook harde boks, dan zou je dit Kerstgala voor geen geld ter wereld hebben willen missen. De scheidsrechter moest zelfs geen enkele keer tussenkomen. Eigenlijk zou er geen verliezer mogen zijn. Maar het is de wet van de sport: er kan maar één winnen en dat werd Alessandro Trabucco. Uiteraard was zijn manager Filip Tampere dolgelukkig met die overwinning.

Moeilijke tegenstander

Beneluxkampioen Robin Barbiaux had het niet onder de markt met de Fransman Mevludin Suleymani die blijkbaar alleen maar bokst om zijn tegenstanders te treiteren of uit te dagen. Iemand uit het bokswereldje die hem door en door kent, zegt zelfs dat het hem zelfs niet kan schelen of hij wint of niet. Al zou hij een goede bokser zijn als hij fysiek ok en niet uitdagend zou zijn. Robin werd door zijn onsportief gedrag naar het einde van de kamp zenuwachtiger en zenuwachtiger, maar won voor twee scheidsrechters toch ruim op punten: 58-55, 59-54. De derde scheidsrechter kende Robin de nederlaag toe: 56-57.

Amy Naert ontgoochelde tegen de Roemeens-Zwitserse Svitlana Vasylevska. Ze kon zo goed als geen enkele ronde winnen. Gewoon een slechte dag? Haar punten: 56-58, en twee keer 54-60.

Rijselnaar Samuel Kadje (Filiep Tampere is zijn coach, red.) was sterker dan de Kroaat Adnan Deronja. Hij won oververdiend door opgave van de Kroaat in de vierde ronde.

Amateurs

Anas Arragoud (Kureghem) wop (wint op punten, red.) van Ibrahim Ozdoev (BTH), Zaftoe Ahamdzai (BTH) wop van Waidi Van de Veire (BC Monteyne), Sajed Baderkhel (Kings Cobra) wop van Isakhan Maghsoudi (BTH) en Hornel Ayitevi (Golden Gloves) wop van Sargis Poghosyan (BTH).