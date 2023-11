Alain Van de Walle uit Ieper nam deel aan JKA karatestage in Japan

Alain Van de Walle van JKA Ieper-Rumbeke was gedurende twee weken op stage in Japan. Hij nam er deel aan de instructeurscursus JKA HQ Tokyo Japan en was de enige Belgische deelnemer aan de Autumn Joint Training Camp 2023.

De eerste week nam Alain van de Walle deel aan de instructeurcursus in de JKA HQ Dojo in Tokyo waar er dagelijks tweemaal werd getraind. Op vrijdag en zaterdag werd er zelfs driemaal per dag getraind. Er werd training gegeven door de absolute wereldtop in het karate.

Enorme ervaring

“Met als hoofd van de JKA HQ Sensei Ueki 10de Dan JKA en Sensei Oishi 9de Dan JKA en alle topinstructeurs zoals Imura, Ogura, Imamura, Izumiya, Naka, Taniyama, Kobayashi, Okuma, Shimizu en Igarashi en Hakizume, beiden Japans kampioen in kata en kumite, was het een enorme ervaring om er samen mee te trainen en op de tatami te staan”, vertelt Alain Van de Walle.

“Tijdens de tweede week mocht ik bij enkele Japanse toptrainers in hun eigen dojo trainen. Ik trainde dagelijks elke morgen tweemaal in de HQ Dojo en elke avond werd ik uitgenodigd bij Sensei Naka, 7de Dan JKA en één van de Japanse toptrainers, alsook bij Sensei Nakayama. Tot slot werd ik ook uitgenodigd bij Sensei Kokubun, een absolute kumiteman bij de Japanse ploeg.”

“Ik werd door iedereen met veel respect ontvangen en heb er ook veel inspiratie opgedaan door zeer hard te trainen. Ik heb er ook zaken bijgeleerd over respect en hoe dingen uit karate in het dagelijks leven kunnen gebruikt worden, want in Japen ziet men karate als een levenswijze.”

Rijke carrière

“Intussen ben ik ook al 60 jaar geworden, maar ik heb er ervaren dat je nooit te oud bent om te leren”, besluit Alain Van de Walle, die ondanks zijn spannende en rijke carrière in karate enorm veel respect heeft voor de toptrainers uit het mekka van de karatesport.

