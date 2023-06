Agnes Vandeveire scoort op amateur boksgala

Het amateurboksgala in zaal Iso in Izegem in een organisatie van Marnix Dujardin, Wouter Dujardin én Peter Kerkhof was een succes. Zowel qua publieke belangstelling als evenwichtige kampen.

De 15-jarige Ingelmunsterse Agnes Vandeveire, onder coach Gino Adam, won van Lina El Megadoubi uit Elsene door opgave in de laatste ronde. Ze is ongetwijfeld een opsteker voor de vrouwenboks. Agnes bokste nog maar haar tweede kamp. Haar eerste kamp in maart had ze ook al met verve gewonnen. Ze domineerde nu tegen Lina El Megadoubi en was technisch superieur. Lina was al 3 keer geteld en gaf er op aangeven van haar trainer in de laatste ronde de brui aan.

Adrenaline

“Ik train nu anderhalf jaar bij Gino Adam”, zegt Agnes die in haar derde secundair zit in Prizma Campus IDP in Izegem. “Als ik in de ring sta, stroomt de adrenaline door mijn lichaam en wil ik er nog harder tegenaan gaan. Gino toomt me dan een beetje in.” Agnes begon naar eigen zeggen bokstraining te volgen nadat ze een keer mee gegaan was met haar broer Wajdi naar de bokszaal in Ingelmunster. Wajdi won overigens zijn kamp tegen Kasdi Nassim. “Het voelde goed aan en ik ben sinds dat moment beginnen trainen, met de bedoeling ooit wedstrijden te boksen. En het is me gelukt.”

We zagen vrijdag evenwichtige kampen met vaak talentvolle boksers uit Frankrijk. Ook Eddy Vandenhouweele van Flandria Boxing Club mag tevreden zijn met de prestaties van zijn boksers. Hotak Ramal (Oostende) won op punten van Edwin Offeman; een ongelukkige kopstoot van Jabarkhel (Oostende) en Alain Kucma (Aalst) in de 2de ronde was een accident volgens de ref die op advies van de dokter de kamp stopzette met als resultaat match nul; Raoul Magomadov (Oostende) won zijn revanche tegen David Wiecko (Anderlecht) verdiend op punten. (IB)