Agnes Van De Veire (15) traint met nationale jeugd

Agnes Van De Veire (15) is geselecteerd om mee te trainen met de nationale jeugd van de Belgische Boksfederatie.

“Begin oktober werden Agnes Van De Veire en ik uitgenodigd om met een nationale delegatie van 12 jonge meisjes boksers naar een bokstornooi in het Italiaanse Pisa te gaan”, zegt haar trainer Gino Adam. “Agnes verloor ginder tegen een Italiaanse op punten.” “Totaal onterecht”, zegt Agnes. “Ik was 3 ronden lang de beste en toch gaf de ref me verloren. Onbegrijpelijk! Maar ik ben nu wel geselecteerd voor de nationale juniores en kijk al uit naar die trainingen.”