Agnes (17) is Belgisch bokskampioen

Agnes Van De Veire (17) is op de Belgische kampioenschappen boksen voor amateurs in Groot-Bijgaarden voor de tweede keer Belgisch kampioen geworden. “Ze won unaniem haar 3 ronden”, zegt haar coach en trainer Gino Adam. “Ik ben blij dat ik mijn tweede kampioenstitel behaalde bij de -52 kg”, zegt Agnes. “Ik won mijn 3 ronden en was technisch de betere van mijn tegenstandster, maar fysiek ging het iets minder. Ik wist pas een week op voorhand dat ik moest boksen op de Belgische kampioenschappen in Koekelberg en ik had geen looptrainingen gedaan. Ik weet dat dit niet kan als ik een bokscarrière wil uitbouwen en ik zal dit in de toekomst anders aanpakken.”

Haar trainer Gino Adam maakt dezelfde analyse. “Ik was er niet bij in Koekelberg, maar heb een filmpje van de kamp gezien. Agnes was inderdaad technisch de betere en won unaniem en verdiend op punten. Maar fysiek was ze niet helemaal in orde. Af en toe moest ze happen naar adem na een inspanning. Ze moet beseffen dat het zonder veel en hard trainen niet zal lukken. Ze is nog altijd bij de nationale selectie en mag nog meetrainen met in Brussel, maar naar wedstrijden moet ze nu niet meegaan. Agnes is een talent maar ook talentvolle boksers moeten hard werken.” (IB)