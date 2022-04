Afgeslankt boksgala in Tempelhof op 1 mei

Op 1 mei was het altijd verzamelen geblazen in sportzaal Tempelhof in Brugge voor het jaarlijkse boksgala. Er werd telkens gezorgd voor een rits amateurs en enkele profkampen die telkens de zaal vulden tot de nok. Maar corona besliste plotseling anders en tijdens twee opeenvolgende jaren kon het evenement niet georganiseerd worden. Maar aanstaande zondag komt daar nu verandering in en wordt iedere boksliefhebber terug op post verwacht.

“Het heeft bloed, zweet en tranen gekost om dit boksgala terug op poten te zetten”, vertelt organisator en voorzitter van Boxing Club King Cobra Sven Byosiere. “Het wordt nu een gebeuren in een afgeslankte versie. Vroeger namen we de ganse zaal voor onze rekening maar nu houden we het iets kleinschaliger. Toen in februari plotseling de coronamaatregelen versoepelden waren we als organisator toch op onze hoede om een nieuw boksgala te organiseren want 1 mei was relatief dichtbij. Maar toch wilden we iets doen en kozen we ervoor om ons te beperken tot een reeks amateurkampen.”

Het programma staat nog niet definitief vast maar er wordt gerekend op minstens een twintigtal wedstrijden. “De Belgische boksbond heeft tijdens de pandemie een initiatief ontwikkeld om de clubs wedstrijden te laten organiseren zonder publiek en daar gaan wij in mee”, gaat Sven verder. “Dit betekent dat de kosten voor de organisatie voor hen zijn en wij een democratisch toegangsprijs van 10 euro vragen. Er zal wel geen show zijn, geen vip-ruimte. Enkel de bokssport zal centraal staan en het gebeuren zal ook reeds in de namiddag van start gaan en we mikken erop om de laatste wedstrijd ergens tussen 18 en 19 uur te beëindigen.”

Boxing Club King Cobra levert ook een aantal eigen jeugdboksers voor het evenement. Een van hen is de zeventienjarige Harun Masovic uit Brugge die uitkomt bij de cruiserweights (tot 91 kg). “Dit wordt mijn eerste wedstrijd op Brugse bodem”, vertelt hij. “Mijn eerste match dateert al van een paar weken terug en vorig weekend stond ik op een meeting in Ecaussinnes, maar daar heb ik niet zo’n goede herinnering aan. Ik verloor er op de punten. Revanche dus op 1 mei waar ik natuurlijk terug mijn uiterste best ga doen. Ik train nu vier maal per week en las ook nog ieder weekend een looptraining in. Het boksen zit een beetje in de familie en deze sport heeft mijn hart gestolen en ik wil er alles aan doen om een mooie carrière uit te bouwen”, besluit hij. (GD)