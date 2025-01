Adinkerkse darter Stefaan ‘Friete’ Henderyck (51) mag twee jaar bij de profs spelen: “Ik heb niets te verliezen en ga overal naartoe”

Dartspeler Stefaan Henderyck (51) ging net als de voorbije jaren in het Duitse Kalkar op zoek naar een PDC-tourkaart, om zo bij de profs te kunnen spelen. Nadat het de voorbije jaren net niet lukte, slaagde Friete er nu wel in dankzij zijn eindklassement in de Order of Merit.

Stefaan Henderyck is afkomstig uit Oostende en woont nu in Adinkerke. Voor het vierde jaar op rij trok hij naar het Duitse Kalkar voor de befaamde PDC Q-School. De Q-school bestaat uit twee fases en in de eerste fase kon Stefaan zich vrij eenvoudig kwalificeren. Ook de vorige jaren stootte hij door tot de Final Stage. Dankzij een halve finale op vrijdag en een plek bij de laatste 16 op zondag, sprokkelde Friete voldoende punten voor de Order of Merit.

Henderyck is de enige Belg die dit keer via de EU Q-school een tourkaart bemachtigde. Deze tourkaart is twee jaar geldig. Hij reageerde heel trots in een eerste reactie bij Viaplay Sport: “Het is moeilijk om zo’n kaart te behalen, het is de moeilijkste week van het jaar. Ik ben trots dat het me gelukt is. Ik ga overal naartoe en heb niets te verliezen.”