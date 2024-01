Adinkerkenaar Brian ‘Workel’ Verhelst doet gooi naar PDC-tourkaart

Vanaf 8 januari strijden een pak darters om de felbegeerde PDC-tourkaart. Ook heel wat streekgenoten nemen deel in het Duitse Kalkar. Brian Verhelst (49) uit Adinkerke is een van hen.

Brian Verhelst is actief als kraanman. In zijn vrije tijd is hij sinds de coronaperiode intensief bezig met darts. “Voordien voetbalde ik, tot mijn 42ste. Ik speelde vooral in de regio van Veurne en De Panne en schopte het tot in eerste provinciale”, zegt Brian. “Op vrijdag speelde ik toen ook al darts, maar na mijn voetbalcarrière had ik meer tijd om te trainen. Ik begon een heel goed niveau te halen, tot ik plots geopereerd moest worden aan een nekhernia. Twee jaar geleden moest ik zo weer vanaf nul beginnen, en sinds dit jaar haal ik weer mijn gewenste niveau. Ik moest een nieuwe positie aannemen en de pijlen anders vasthouden. Veel last heb ik niet meer van die vervelende blessure: soms slaapt mijn duim nog een beetje. Laten we zeggen dat ik me weer voor negentig procent de oude voel.”

Vorm en vertrouwen

Over 2023 is Brian best tevreden. “De laatste drie maanden ging mijn vorm in stijgende lijn. Op de koppeltornooien had ik het geluk dat ik aan de zijde mocht staan van mijn schoonbroer Stefaan Henderyck. Hij haalt een serieus niveau en ik kreeg mijn vertrouwen terug. Ook met Jeroen Caron nam ik nog deel aan koppeltornooien. We zijn allemaal goeie vrienden. Ik kom uit voor het team van Dartshop Vanhee. Kevin en Nele zijn toppers, die ons heel hard steunen.”

Tweede keer

Voor Brian breekt maandag zijn tweede deelname aan de Q School aan. “De eerste keer was ik vooral mee als steun voor Stefaan. Dit jaar zullen we zien wat er mogelijk is. Bij een superdag kan ik hier en daar wel iets winnen. Een tourkaart pakken? Dat is andere koek, daarvoor moet je een gemiddelde van 90 halen. Ik ben voorzichtig ambitieus, maar ik zal er niet van wakker liggen dat ik geen kaart haal. We vertrekken zondag en delen een huisje met vier man”, aldus Brian, die al zo’n dertig jaar bij Killing Darts in Adinkerke aangesloten is en wiens bijnaam De Workel is. “Dat komt omdat ik af en toe iets doms zeg”, lacht Brian. “We organiseren jaarlijks onze Workelcup op 11 november in Café ’t Veld van mijn zus. De winnaar krijgt onder meer een kilo wortelen als prijs.” (API)