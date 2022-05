Aaron Decloedt en Giani Vanden Broucke naar WK duatlon: “Allebei evenveel kans op medaille”

Giani Vanden Broucke uit Zuienkerke en Aaron Decloedt uit Sint-Andries nemen op vrijdag 10 juni deel aan het WK duatlon voor beloften in het Roemeense Targu Mures. Het duo schat zijn kansen op een podiumplaats ongeveer gelijk in.

Aaron Decloedt (20) is net als Giani Vanden Broucke (21) aangesloten bij het Triatlon Brugge Team (TBT). Hij doet nog maar anderhalf jaar aan triatlon, in navolging van zijn vader. “Na het voetballen bij JVV Sint-Andries trainde ik al heel wat, maar zeker niet vergelijkbaar met wat we nu binnen de club doen. Het gaat er ook professioneel aan toe, met Mike Bogaert als onze coach.”

Aaron, een student orthopedagogie aan Howest in Brugge, heeft meteen een selectie voor een deelname aan een WK beet. “Die selectiewedstrijd was mijn eerste duatlon ooit. Er werd daar bekeken wie er kans maakte op een medaille en op basis daarvan zijn wij beiden geselecteerd. Mijn doel inschatten is wat moeilijk, omdat ik niet weet waar ik sta tegenover de andere deelnemers. Bovendien deed ik over het algemeen nog niet zoveel wedstrijden.”

Al brons in 2019

Giani werkt bij de politie van Aalter en had al begin dit jaar verlof aangevraagd om te kunnen deelnemen. “Misschien was het voor mij een beetje van moeten, om mijzelf op dat niveau te kunnen bewijzen.” Op het WK duatlon voor junioren in 2019 was hij reeds goed voor brons. Daarna kon hij er twee jaar niet bij zijn, deels door klierkoorts, de pandemie en zijn politieopleiding.

Giani werd zondag in Libramont negende op het BK sprinttriatlon. Hij staat vooral bekend als een zeer goede loper. “Ik denk dat zowel Aaron als ik evenveel kans maken op een medaille. Ons niveau ligt heel dicht bij elkaar. Ik heb misschien iets meer ervaring, maar als we een goede dag hebben, zullen we zeker in elkaar buurt blijven voor het podium.”

“Bij mij is zwemmen sowieso mijn grootste werkpunt, ook al omdat ik dat het minst lang doe”, zegt Aaron. “Dat is er straks niet bij, in Roemenië. Het fietsen gaat beter dan het lopen. Misschien moet ik daar iets proberen, om dan stand te kunnen houden met de betere lopers.”

Het parcours is de Brugse atleten nu nog onbekend. “Ik heb het online eens bekeken. Het zou om een autocircuit gaan. Er staan geen hoogtemeters bij, dus veronderstel ik dat het vrij vlak is”, zegt Giani. Hij hoopt op een medaille of zo dicht mogelijk tegen het podium te eindigen. “Het is ook maar 37 kilometer op de fiets, in plaats van 40. Het kan er wel vrij warm zijn, wat voor een extra pittige factor kan zorgen.” (ACR)