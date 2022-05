6de Plaats voor Colpaert /van Zandweghe op Wereldbeker Roeien in Belgrado

Marlon Colpaert (KRNSO) en zijn Brugse teamgenoot Niels van Zandweghe hebben de finale geroeid van de Wereldbeker in Belgrado en werden daarin mooi zesde. Dit is uiteraard een uitstekend resultaat voor deze nieuwe tandem.

Het betekent zeker en grote stap vooruit voor Marlon Colpaert, die vorig jaar nog bij U23 actief was en nu al een finale op de World Cup bij de grote jongens mocht roeien. Zwitserland, Spanje en België plaatsten zich in hun reeks samen voor de finale en mochten met Tsjechië, Oekraïne en Polen strijden voor de medailles in de finale. Het Belgisch team finishte op zeven seconden van de winnaars Tsjechië. (FRO)