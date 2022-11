63ste Cross van Marke voor het goede doel

Op vrijdag 11 november vindt traditioneel de 11-11 Cross AB Marke plaats. Er staan 19 reeksen op het programma. Een daarvan is de sponsorloop ten voordele van 11.11.11.

De 63ste Cross van Marke is de negende wedstrijd van het veldloopcriterium voor Vrije Sporters. Niet-aangeslotenen en leden van W.VL. V.T.A.V. zijn welkom in het Olympiaplein.

“We schotelen de deelnemers een omloop voor op en rond het Olympiaplein volledig offroad. Er wordt door een zandbak, over gras en schors en als er al asfalt is over matten gelopen”, vertelt Othello Vansteenkiste, penningmeester, jeugdtrainer en parcourstekenaar bij AB Marke.

“Vorig jaar kregen we 287 deelnemers over de vloer en nog eens 60 voor de volkscross, onze sponsorloop zeg maar. Die sponsorloop is ten voordele van 11.11.11. De 3 euro inschrijvingsgeld gaat rechtstreeks naar de mensen van de actie die aanwezig zijn. Het eerste startschot weerklinkt omstreeks 14 uur. Iedereen krijgt bij ons dezelfde prijs, een halve kilo pannenkoeken. De eerste drie per categorie krijgen nog eens een medaille rond de hals.”

Warme familieclub

De 27-jarige Othello maakt reeds acht jaar deel uit van het bestuur bij de atletiekclub. “Ik wil naast trainingen geven ook het bestuur en de atleten dichter bij elkaar brengen”, vertelt de Lauwenaar. “Ik neem ook de boekhouding van de club voor mijn rekening. Zelf nog veel lopen is niet meer of nog weinig aan de orde. Blessures deden me voor de fiets kiezen, weliswaar op recreatieve basis. Dit zal nu mijn 17de jaar als lid van de club zijn. Ik ben hier terecht gekomen simpelweg omdat dit de dichtste club was bij mijn woonplaats Lauwe. Ik kwam hier terecht in een warme familieclub waar ik schitterende mensen leerde kennen. Naast de 11 novembercross organiseren we ook nog de Preshoekbosloop en een pistemeeting.”

“Momenteel zijn we als club nog aan het groeien. Daarom zijn we op zoek naar trainers. De groei is dermate groot dat we een momenteel een inschrijvingsstop hebben”, aldus Othello Vansteenkiste.