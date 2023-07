55ste Flanders Grand Prix in Zandvoorde (Oostende) met recordaantal deelnemers

De 55 ste editie van de Flanders Grand Prix inline-speedskating gaat door op 11, 12 en 13 augustus in de Oostendse deelgemeente, Zandvoorde. Met 684 ingeschreven renners uit 25 landen wordt meteen gezorgd voor een nieuw clubrecord.

Nooit eerder hadden de “Zwaantjes” 684 ingeschreven atleten. Diverse medaillewinnaars van de afgelopen Europese Kampioenschappen in Frankrijk zullen hun opwachting maken, ook Belgen Lyssa Vansteenkiste, Stan Beelen en Jorun Geerts. Een 50-tal lokale renners van de Zwaantjes zullen hun beste beentje voorzetten. Uiteraard zal Zwaantjes Roller Club, in samenwerking met talloze vrijwilligers, dit grootse sportevenement, in goede banen leiden.

De wedstrijden starten op vrijdag en zaterdag om 9 uur aan de Mundialpiste en lopen door tot s’ avonds. Op zondagmorgen rijden de hogere categorieën vanaf 9 uur een wegwedstrijd in het centrum van Zandvoorde. Daarna worden de laatste wedstrijden gereden op de piste. De prijsuitreiking is voorzien omstreeks 15 uur 30.

EK 2024 in Oostende

In juni werd de piste, na tien jaar, voorzien van een nieuwe toplaag. Volgend jaar, van 18 tot 25 juli 2024, organiseert Zwaantjes Roller Club het Europees Kampioenschap in Oostende, met een spectaculaire marathon in het centrum van de stad. De Flanders Grand Prix 2024 wordt dan een week eerder verreden, op 12, 13 en 14 juli 2024.