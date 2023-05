31ste Argenta Triatlon Izegem Centrum: “Meer dan ooit een unieke stadstriatlon”

Op donderdag 18 mei organiseert de Izegemse Triatlonclub NXTPlan-JODA-ITC de 31ste editie van hun stadstriatlon in Izegem. Vroeger steevast op 15 augustus, maar sinds vorig jaar verplaatst naar Hemelvaartsdag wegens de jaarlijks terugkerende blauwalgen. “Na een prachtige en spannende editie in 2022 houden we vast aan de feestdag”, opent voorzitter Frank Bruyneel. “Naast de datum hebben we ook enkele wijzigingen aangebracht aan het parcours en de formules. We wilden er vooral voor zorgen dat de wedstrijd voor alle niveaus toegankelijk zou zijn.”

De korte sprinttriatlon verdwijnt. Anderzijds wordt de trio-formule toegevoegd aan de kwartafstand. De wedstrijd bestaat dit jaar uit 1 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen. “De sprinttriatlon was al jaren een onderdeel van onze wedstrijddag, maar we zagen dat er minder en minder deelnemers op afkwamen én door het grote aantal wedstrijden op één dag was het moeilijk om deze afstand te blijven organiseren”, weet Frank. “Dit jaar zijn de werken aan de brug natuurlijk ingrijpend omdat die een typisch onderdeel was van onze wedstrijd, maar zoals steeds is onze werkgroep niet bij de pakken blijven zitten. Er zal een U-lus gereden worden waardoor de toeschouwers op elke plaats van het fietsparcours de deelnemers dubbel zo veel keer zien passeren.”

“Het loopgedeelte is trouwens volledig nieuw en gescheiden van het fietsparcours. De eigenaars van Park Ter Wallen hebben ons de toestemming gegeven om door het park te lopen, wat de triatlon dit jaar meer dan ooit tot een unieke stadstriatlon zal maken.”

PK Jeugdtriatlon

NXTPlan-JODA-ITC blijft werken aan de toekomst van de triatlonsport in België. Naast de kwarttriatlon voor volwassenen organiseert de club dan ook opnieuw het provinciaal kampioenschap voor jeugdatleten vanaf 13 uur. Vanaf 15.30 uur volgen de volwassenen voor de kwarttriatlon. (RV)