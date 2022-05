30ste editie Izegemse kwarttriatlon met ook BK jeugd

Schrijf 26 mei alvast in je agenda, want dan vindt de 30ste editie van de Izegemse kwarttriatlon plaats met ook het BK jeugd. Bij de jeugd is het uitkijken naar de prestaties van Izegemnaren Runar en Marit de Meulenaere. Voor de kwarttriatlon is bij EFC-JODA-ITC Milan Verschaeve, de man in vorm, één van de favorieten.

De Argenta Triatlon Izegem Centrum heeft jarenlang traditiegetrouw plaatsgevonden op 15 augustus. Voor de laatste twee edities moest de organiserende club EFC-JODA-ITC door blauwalgen in het Izegemse kanaal uitwijken naar de Gavers in Harelbeke voor het zwemonderdeel van de wedstrijd. “Dat was niet ideaal voor het publiek, want de sfeer is er anders dan in het centrum van de stad”, legt voorzitter Frank Bruyneel uit. “Daarom prikten we een andere datum. We zijn klaar voor een nieuwe traditie en hoogdag op Hemelvaartsdag.”

De voorbije twee jaar kon het evenement door corona niet plaatsvinden. Maar nu kan de 30ste editie van de Argenta Triatlon Izegem Centrum op 26 mei 2022 eindelijk plaatsvinden. Die verjaardag is niet de enige reden waarom de wedstrijd dit keer zo speciaal is, want EFC-JODA-ITC organiseert er ook het Belgisch kampioenschap jeugdtriatlon.

Tijdsgebrek

Izegemnaren Runar (15) en Marit (14) de Meulenaere zwemmen beide bij de competitieafdeling van zwemclub IKZ. Ze zwemmen 6 tot 7 keer per week en doen regelmatig zwemwedstrijden en kampioenschappen mee. Ze halen elk jaar de limieten voor de Vlaamse en Belgische kampioenschappen. Daarnaast zijn ze ook lid van triatlonclub ITC. Ze proberen 1 of 2 keer per week te gaan lopen. Fietsen doen ze niet veel wegens tijdsgebrek.

“Mijn doelstelling op het BK is om op het podium te staan”, opent Marit. “Bij de jeugd C ben ik twee keer Belgisch kampioen geweest, dus een derde Belgische titel op rij zou heel mooi zijn. Dit keer als eerstejaars jeugd B. Op zondag 15 mei was er de eerste triatlonwedstrijd van de Jeugdcup in Zwevegem. Ik werd eerste van de meisjes bij jeugd B.”

Sprinttriatlon

Ook Runar hoopt op het podium te staan als tweedejaars jeugd B. “Bij jeugd C behaalde ik twee maal brons. Dit evenaren zou heel goed zijn. Zondag werd ik tweede bij de jongens bij jeugd B. Een schitterende start van het seizoen dus.” Het BK in Izegem is de tweede wedstrijd van de Jeugdcup.

Zowel topatleten als vele recreanten staan jaarlijks aan de start. Aan de verschillende wedstrijden (trio-, jeugd- en kwarttriatlon) nemen jaarlijks 900 atleten deel.

Je kan kiezen om deel te nemen aan de kwarttriatlon. Tijdens die wedstrijd zwem je 1.500 meter, fiets je ongeveer 40 kilometer en rond je af met 10 kilometer lopen. Maar ook voor wie liever kortere afstanden doet is er een mogelijkheid. Bij de sprinttriatlon worden alle afstanden gehalveerd. Zo kom je dus uit op 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. Ook hier kan je deelnemen in trio. Elk lid van het team neemt dan één onderdeel van de wedstrijd voor zijn rekening.

