30 medailles voor ZRC Zandvoorde op BK skeeleren op de piste

In Zemst had zaterdag het Belgisch kampioenschap skeeleren op de piste plaats. Zwaantjes Roller Club uit Zandvoorde was er met een heuse delegatie aanwezig en was er goed voor twaalf gouden medailles. In totaal behaalde ZRC maar liefst dertig podiumplaatsen. Zondag heeft het tweede luik van het BK plaats in Leuven, voor de races op de weg.

Bij de jeugd maakte Lyssa Vansteenkiste uit Roksem haar favorietenrol waar. Ze toonde individueel opnieuw haar behendigheid op wieltjes en reed in drie verschillende disciplines naar een nationale titel. Bij de seniores vrouwen lag de focus dan weer bij Stien Vanhoutte uit Gistel. Zij greep zowel goud, zilver als brons. Lotte Verburgh moest zich tevreden stellen met een tweede stek. Bij de mannen senioren behaalde Indra Médard uit Zandvoorde drie keer zilver. Brecht Lippens kreeg een bronzen medaille om de hals.

Ploegkoersen

Massimo Verleene nam deel bij de cadetten en was tevens goed voor een bronzen plak. Bij de scholieren was Fran Devoldere blikvanger met drie keer goud. Matteo Deceuninck behaalde evenveel zilveren medailles. Ook Jinthe Proot was goed voor een tweede plaats. Hannelore Vandevelde en Joren Verleye reden naar brons.

Bij de pupillen ging er twee maal een nationale titel naar Siebe Deceuninck en Mila Pape. Melina Parmentier was goed voor zilver en Andres Asidan behaalde brons. De dag werd afgesloten met de ploegkoersen. Stien Vanhoutte en Lyssa Vansteenkiste finishten als eerste. Lotte Verburgh en Sydney Van Haaren werden derde. Bij de mannen was er een tweede plaats voor het duo Indra Médard en Brecht Lippens.

Leuven

Zondag staat in Leuven op het 750 meter lange wegcircuit deel 2 van het Belgisch kampioenschap op het programma. Olympisch schaatskampioen Bart Swings kan tijdens de wegwedstrijden in Leuven, waar hij voor burgerlijk ingenieur studeert, natuurlijk niet ontbreken. Ook Jason Suttels, ploeggenoot van Swings bij Roll & Skate Leuven, is er zondag bij. Beiden hadden vorig weekend voor het BK marathon in Zemst forfait gegeven.

Al deze wedstrijden zijn belangrijk voor de eerstvolgende internationale ontmoeting en dat is de Europese titelstrijd die in juli in het Franse Valence d’Agen wordt gehouden. Volgend jaar ligt de organisatie van het EK overigens voor de vierde keer in handen van de club uit Zandvoorde. (ACR)