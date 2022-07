28ste Konterdamloop in Oostende: zege voor Emilie en Ewout

De Konterdamloop maakte vroeger deel uit van het Oostends Loopcriterium dat spijtig genoeg werd afgevoerd van de Oostendse, sportieve kalender. Een aanvraag om opgenomen te worden in het Movement Criterium kende geen positief resultaat, zodat het feestcomité van de Konterdam dan maar besloot om van de 28ste Konterdamloop een vrije wedstrijd te maken.

De organisatoren werden niet beloond voor hun inspanningen want er stonden maar 15 kinderen aan de start van de 25ste Konterdam Jeugdloop. Ze kregen allemaal een mooie naturaprijs. Voor de 7 en de 10,5km waren er 34 inschrijvingen. De zege op de lange afstand ging naar Oostendenaar Ewout Vandorpe (26). Deze omnisporter (lopen voetbal, fietsen, padel en zwemmen) is projectmanager in hernieuwbare energie. Hij won voor Andy Meulemeester.

Bij de dames ging de zege naar de Oostendse Emilie Pignatelli (41). Ze werkt als bediende bij Rodanar Snaaskerke en loopt driemaal per week Alle deelnemers werden beloond met een natura prijs, een mooie handdoek. Onder de deelnemers werden nog eens 16 natura prijzen verloot.

Orgisator Patrick Dupon: “Door de afschaffing van het Oostends Loopcriterium is ons loopevent niet langer verbonden aan een criterium, maar wij geven niet op! De jarenlange traditie van onze Konterdamloop mag niet verloren gaan!” (FRO)