232 inschrijvingen voor geslaagd kersttornooi Badmintonclub Torhout

De 47ste editie van het kersttornooi van Badmintonclub Torhout is vorige zaterdag en zondag in de stedelijke sporthal een geslaagd evenement geworden.

Verdeeld over 26 reeksen mocht de organiserende sportvereniging in totaal 232 inschrijvingen noteren, een succes. Daarmee is het kersttornooi een van de grotere internationale badmintontornooien van West-Vlaanderen. Alle wedstrijden verliepen vlot.

Het geheel werd in goede banen geleid door het bestuur en een grote ploeg van gemotiveerde vrijwilligers: een knap staaltje van teamwork. Na de zondagse wedstrijden kon iedereen tijdig genieten van kerstavond.

De volgende grote sporthappening voor Badmintonclub Torhout wordt de Jeugdcup in het plaatselijke sportcomplex. Die is voorzien op zaterdag 27 april. Op de foto een delegatie van de Torhoutse club.