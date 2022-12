22ste Baeckelandt Mountainbiketocht: “Dit jaar ook met kidsrun”

Zondag 11 december vindt de 22ste Baeckelandt KWB-Mountainbiketocht plaats met start en aankomst aan sporthal Steuren Ambacht. Er is ook een mountainbiketocht voor de kids.

“In het coronajaar 2020 was er geen mountainbiketocht. Vorig jaar was er in december onze 21ste editie, de succesvolle mountainbiketocht over 30 en 50 kilometers”, zegt organisator Frederic Goessaert. “In onze 22ste editie van zondag 11 december kunnen de deelnemers kiezen tussen de afstanden 35 en 53 kilometer. De mountainbikeroute van 53 km loopt langs landelijke wegen via Heule, Gullegem, Wevelgem (langs het vliegveld) en dan via de Leie naar Marke. Terugkeren gebeurt via enkele mooie rijstroken in Kortrijk naar Heule en Lendelede. De 33 km-route splitst zich in Kortrijk af en gaat eveneens via Heule terug naar Steuren Ambacht in Lendelede. De ‘apotheose’ voor de mountainbikers – als we dat zo mogen noemen – is een optionele lus op het vroegere stort Stevan in de Heulsestraat, dat ondertussen een mooi natuurgebied is geworden. De deelnemers kunnen starten tussen 8.30 en 10 uur.”

Voor de kinderen is er net als vorig jaar een Kidsrun voorzien. “Zij mountainbiken 10 kilometer onder begeleiding en starten om 10 uur.” (IB)

Meedoen kost 7 euro. Een ruime bevoorrading en een pechdienst zijn inbegrepen. Info en fietsverhuur via mtblendelede@gmail.com. Nadien is er een uitgebreide ‘après-mountainbike’.