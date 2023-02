18 podiumplaatsen voor jonge club op provinciale kampioenschappen: “JKA Staden op de kaart gezet”

Zes jaar geleden kende JKA Staden met Luc Devriese als hoofdcoach een doorstart. Door de coronaperiode en drie jaar zonder competitie kende de club maar een gestage groei qua leden, maar nu staat de Stadense club toch wel op de kaart. Het grootste bewijs zijn de 18 podiumplaatsen op de provinciale karatekampioenschappen in Kortrijk.

Een van de laureaten op dat PK karate was de 8-jarige Joppe Van der Hijden. “Nu anderhalf jaar geleden kreeg ik via school een uitnodiging van de club voor een initiatieles in de turnzaal van de oude gemeenteschool langs de Iepersestraat”, aldus Joppe.

“Aangezien ik nog niet echt een favoriete hobby had, heb ik mijn kans gewaagd. Meteen had ik een goed gevoel vanaf de eerste kennismaking. Zondag heb ik echter pas voor de eerste keer aan competitie gedaan op aanraden van Luc en Stefanie. Op de provinciale kampioenschappen trad ik aan bij de pupillen. In de kata, noem het maar een ingebeeld gevecht, was ik de beste. In het kumite was ik tweede van drie finalisten. Dat leverde mij uiteindelijke de algemene titel op.”

“Natuurlijk was ik niet weinig fier om dit op school te vertellen in De Mozaïek op het gehucht Sleihage. Meteen hou ik een goed gevoel over aan de competitie en treed op 12 maart aan op de Vlaamse kampioenschappen. Wie weet kan ik ook daar een medaille bemachtigen.”

Op de kaart

Een van zijn lesgevers is de 28-jarige Stefanie Devriese, zwarte gordel eerste dan. “In de zes jaar tijd dat we hier onze club hebben, zijn er nu al zo’n 50 leden. Vooral de laatste tijd komen er geregeld nieuwkomers bij. Vooral bij de kleintjes is er een serieuze aangroei en dat komt toch door de mond-tot-mondreclame van de ouders die over ons werk tevreden zijn.”

“Dat betekent dat we onze trainingsmomenten uitgebreid hebben. Op woensdag en zaterdag komen de allerkleinsten tot 9 jaar aan bod, de tieners en volwassenen leren we de karateknepen aan op maandag en donderdag. Iedereen werd echt klaargestoomd voor deze provinciale kampioenschappen, maar dat we nu met 18 bekers huiswaarts zouden keren op 17 kinderen was enkel een droom, die werkelijkheid is geworden. Ik denk dat we JKA Staden nu toch wel op de kaart hebben gezet”, besluit de uitzendconsulente uit Houthulst.

Resultaten

De resultaten: Joppe Van der Hijden (pupillen): 1ste kata, 2de kumite en algemeen kampioen, Alessia Luga (preminiem): 3de plaats kumite, Ilia Mittenaere (miniemen meisjes): 1ste plaats kata en kumite en algemeen kampioen, Timo Hussong (miniemen jongens): 3de plaats kata en 2de plaats kumite, Olivia Mittenaere (kadetten meisjes): 2de plaats kata, 1ste plaats kumite en algemeen kampioen, Joséphine Gryspeerdt (kadetten meisjes): 3de kumite, Zarah Mouton (scholieren meisjes): 2de plaats kata en 3de plaats kumite, Femke De Brabandere (scholieren meisjes): 3de plaats kata en kumite, Dré Daeninck (seniores dames): 3de plaats kumite.

(Stefaan Bogaerts)