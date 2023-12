170 surfers vormen een cirkel voor vrede aan strand Wenduine: “Wij wilden een boodschap van liefde uitsturen naar alle slachtoffers”

Initiatiefneemster Veerle Helsen had gehoopt op zo’n 50-tal surfers voor een ‘Paddle Out for Peace ’in de Noordzee ter hoogte van Wenduine, maar uiteindelijk kwamen ruim 170 mensen met hun surfboard mee een cirkel vormen. Het water was dan wel koud, de actie des te meer hartverwarmend. Wie toch liever droog bleef kon een strandbloem maken waarmee het woord ‘Unity ’werd gevormd.

De traditie van de ‘paddle out ’ontstond in de jaren 1920 op de Hawaïaanse eilanden. “Het is een traditie onder surfers wanneer een andere surfer het leven laat. De eerste Paddle Out For Peace vond plaats in 2020 in de VS, na de dood van George Floyd en #blacklivesmatter. Onze Paddle Out For Peace is de eerste in de Belgische surfgeschiedenis.”

“We wilden aanvankelijk vooral slachtoffers in Gaza een hart onder de riem steken. We hebben het echter opengetrokken, want er zijn nog meer oorlogen in de wereld die onzichtbaar blijven. Wij wilden een boodschap van liefde uitsturen naar alle slachtoffers.”

Er werden ook strandbloemen geplant. “Dit is een bom van kleur tegen oorlog. We zijn hier om onze verontwaardiging uit te spreken. Na de Tweede Wereldoorlog werd er gesproken over nooit meer oorlog, maar we bakken er niets van als mensheid. We zien dagelijks beelden van lichamen onder het puin en raken eraan gewend, maar dat is niet normaal. Deze situatie is onmenselijk. Het doet me veel verdriet om al dat leed te zien en daarom wilden we een signaal geven als teken van samenhorigheid.”

De deelnemers verzamelden aan de surfclub Surfing Elephant in Wenduine en vormden een lange rij met hun surfboard voor ze de zee in gingen. Terwijl de surfers probeerden om een cirkel te vormen staken kinderen de strandbloemen in het zand om het woord ‘unity ’te vormen. De surfers hielden een minuut stilten en sloten af met het spatten van water.

Verbonden

“Het was zalig,” vertelt Veronique Schaillee achteraf. “Ik vond het initiatief fantastisch. Ik ben eigenlijk geen surfer, maar ik wilde er toch graag bij zijn. Ik heb al enkele surflessen gehad, maar ik ben een absolute beginner. Het is echter allemaal vlot verlopen. Dat moment van stilte was heel mooi. Het doet goed om allemaal voor hetzelfde doel iets te doen.”

Ook Thomas De Wispelaere was nadien blij dat hij deelnam. De doorwinterde kite- en golfsurfer uit Zeebrugge: “Het is een cool initiatief. Vrede is belangrijk op de wereld. Ik vond het tof om mee te doen. Het was ook speciaal om zo verbonden te zijn met elkaar. Het was niet simpel om een cirkel te vormen op zee. We waren ook wel met veel meer dan verwacht, maar het doel is bereikt en iedereen was dicht bij elkaar.”