117 piloten uit acht landen present op openingsceremonie 55ste EK Zeilwagenrijden in De Panne

Op zaterdagnamiddag 30 september startte de eerste dag van het 55ste Europese Kampioenschap Zeilwagenrijden in De Panne met een optocht van de acht deelnemende landenteams. De 117 piloten hadden hun zeilwagens opgesteld op de Esplanade aan de voet van het Leopold I-monument.

117 piloten uit acht landen (vrouwen en mannen gemengd) strijden op twee omlopen om de kampioenstitel in hun klasse: van de Franse grens tot aan het Zeilwagencentrum van De Panne (omloop A) en van het standbeeld van koning Leopold I tot aan de Ster der Zee in Koksijde (omloop B).

Jan Leye, teamleider van de organisatie, verwelkomd alle piloten die zullen strijden om de EK-titel in hun klasse: van de Franse grens tot het Zeilwagencentrum van De Panne (omloop A) en van het standbeeld van Leopold I tot aan Ster der Zee in Koksijde (omloop B).

Na het hijsen van de vlaggen van alle deelnemende landen (Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Italië en België) terwijl de Harmonie ‘Nu of Nooit’ de nationale hymnes speelde, verklaarde Hans-Werner Eickstädt, voorzitter van FISLY (de Internationale Federatie voor Land en Sandyachting) het EK voor geopend.

“Het is al de 13de keer dat de internationale FISLY-kampioenschappen, waaronder 4 WK’s en 12 EK’s op Belgische bodem plaatsvinden of al hebben plaatsgevonden. De wind zorgt voor de brandstof, het strand is het circuit voor de piloten. Elke dag verandert de natuur deze twee elementen, soms zelfs om het uur of elke minuut. De zeilwagens kunnen snelheden halen tot meer dan 130 km per uur! We zullen zien wie de strafste is in het beheersen van de natuur!”

Burgemeester Bram Degrieck: “Het strand van De Panne is te vergelijken met het F-1-parcours van Francorchamps. Elke internationale zeilwagenpiloot kijkt reikhalzend uit naar wedstrijden op dit strand. Met zijn dagelijks wisselende morfologie, is ons strand hét terrein waar het internationale pilotenveld zich met elkaar en de weerelementen kan meten. De mens heeft gedurende decennia het materiaal en techniek aangepast, maar het strand en de weersomstandigheden zijn nauwelijks veranderd.

“Het biljartlaken van vandaag kan morgen een ingewikkeld kluwen van zacht en hard zand worden; de luchtige vier Beaufort uit het zuidwesten van vandaag kan morgen een venijnige oostelijke Beauforder worden. Aan de piloten om in te schatten, het materiaal scherp te stellen, de tactiek te overwegen en gijpend de oranje zone binnen te rijden, sneller dan de competitie.”

“Een kampioenschap is ook een jaarlijks treffen van vrienden uit vele landen. Het is een hechte familie van jong en oud, die dezelfde passie van strand, zeil en wagen delen. Ik wens aan alle piloten een winderig kampioenschap, met mooie manches en mooie momenten tijdens de nabesprekingen in het clubhuis.”

Wedstrijden en initiaties

Van 1 tot 6 oktober worden de wedstrijden gereden, en die starten op 1 oktober vanaf 8.30 uur. Bijna alle medaillewinnaars van het 54ste EK, vorig jaar in Frankrijk, zeilen ook nu. Toen won de Belg Ivan Ameele brons in klasse 3 en wonnen de Belgische teams voor de klassen 2 en 5 respectievelijk zilver en brons in het landenklassement. Het publiek kan de wedstrijden volgen vanop dijk en strand.

Zondag 1 oktober, tussen 11.30 en 14 uur is het publiek welkom in het Activity Center van de leden van DE KRAB, de zeilwagenclub voor de jongeren. Ter hoogte van de Rampe wordt informatie gegeven over het zeilwagenrijden en worden korte zeilwageninitiaties en knutselactiviteiten voor de kinderen aangeboden.

Elke dag kan het publiek in het Zeilwagencentrum de prijsuitreiking bijwonen (zondag, maandag en dinsdag om 17 uur – woensdag en donderdag om 18 uur). De finale prijsuitreiking vindt plaats tijdens de slotceremonie voor de piloten en medewerkers in ontmoetingscentrum De Boare.

Meer info op www.euro23depanne.be