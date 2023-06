11 atleten Door De Finish werkten Izegemse Kwarttriatlon goed af: “Zwemmen schrikt het meeste af”

Door De Finish, een project van de Izegemse triatlon dat ondersteund wordt door Dirickx, had dit jaar 11 nieuwe atleten die aan de start van Izegemse kwarttriatlon stonden. Allemaal bereikten ze de finish dankzij een uitstekende begeleiding en voorbereiding.

“Eind 2022 werd het Door De Finish-project opnieuw opgestart bij de Izegemse Triatlon Club”, opent voorzitter van de Izegemse triatlonclub NXTPlan-JODA-ITC Frank Bruyneel. “Bedoeling van dat project is om nieuwe triatleten optimaal te begeleiden bij het trainen, zodat ze zonder kleerscheuren de finish van hun eerste triatlon kunnen bereiken. Zij krijgen tijdens de vaste trainingsmomenten extra ondersteuning van vaste coaches.”

Engelengeduld

“Het spreekt voor zich dat vooral het zwemmen in het kanaal nieuwe triatleten het meest afschrikt. Trainer Davy Grymonprez heeft met veel expertise, en een nodige dosis engelengeduld, zijn 15 discipelen opnieuw meegenomen vanik kan dat niet naarhet is toch gelukt. Ook Christine Deforce, Tom Veranneman en onze sportief coördinatoren, Bart Demeulenaere en Wouter Blondeel, speelden een grote rol in de voorbereiding van de triatleten. Elf van de Door De Finishers stonden aan de start van de Izegemse Kwarttriatlon op hemelvaartsdag. En alle 11 haalden ze, met de glimlach, de finish. Wat opviel dit jaar, was de ongekende ambiance, meestal onder leiding van Tommy Reynaert die op verschillende activiteiten de groep op sleeptouw nam. Na de nieuwjaarsreceptie op Velofollies bleven ze trouwens het langst van allemaal naslepen”, lacht Frank. “Clubpartner Dirickx, bekend van onder meer zijn hoogstaande afsluitingen, staat als naamsponsor achter dit project en is dan ook trots dat deze atleten allemaal door hun finish gebroken zijn.” De elf namen van de Door De Finishers die in Izegem meededen: Dieter Verhaeghe, Haley Christiaen, Jaron Lybeer, Djordy Rondelez, Matthieu De Waele, Camille Delaere, Sander Catteeuw, Camille Godderis, Isabelle Lemahieu, Saracha Tourlouse en Tommy Reynaert.

begeleiding

Eén van de deelnemers was Dieter Verhaeghe die als 38ste over de meet kwam en een mooie tijd kon neerzetten. “Met enkele vrienden had ik al een marathon gelopen in Valencia en ik had ook al deelgenomen aan Roc Du Maroc samen met Bart Hoornaert”, vertelt de 37-jarige Dieter Verhaeghe uit Oekene die zelfstandig tuinier is. “Maar ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging en het zat wel al enkele jaren in mijn gedachten om hier in Izegem eens mee te doen. Op vlak van lopen en fietsen had ik wel al de nodige ervaring opgedaan, maar zwemmen was voor mij, net als voor zovelen, een heikel punt. Ik kon geen vijf meter crawl zwemmen dus daar was er zacht uitgedrukt wel wat werk aan de winkel. Gelukkig werden we hiervoor uitstekend begeleid. Ik heb de voorbereiding als zeer goed ervaren zowel naar trainingen toe als het contact met de andere DDF’ers. Via het concept van Door De Finish schep je automatisch snel een band met de andere deelnemers omdat iedereen een starter is. Ook naast de zwembegeleiding kregen we een uitstekende voorbereiding op de kwarttriatlon.”

Meteen tijd plakken

“Competitief ben ik wel en bij mij moet er dan meteen een tijd op geplakt worden als doelstelling. Mijn doel was om in 2 uur en 15 minuten de finish te halen en dat is mij ook ruimschoots gelukt. Ik kwam binnen in 2 uur en enkele seconden en blik dus meer dan tevreden terug op mijn kwarttriatlon. Maar zwemmen blijft wel mijn werkpunt”, besluit Dieter. (RV)