100 KM van Ieper viert gouden editie: “Vernieuwingen dragen bij tot het succes”

Het Hemelvaartweekend is steevast een van de hoogtepunten voor wie van meerdaagse wandeltochten houdt, want de 100 KM van Ieper geeft donderdag het startschot voor de vijftigste editie. Reeds 38 jaar zijn voorzitter Jan Durnez (gewezen burgemeester) en secretaris Thierry Buseyne met hun clubbestuur en -leden van de ‘100 km van Ieper vzw’ de drijvende kracht achter deze succesvolle wandeltocht.

“Het ontstaan van de 100 KM van Ieper gaat terug naar 1972 toen ‘Sport voor Allen’ in ons land werd gepromoot”, vertelt Jan Durnez. “Ieperse sportievelingen binnen de stedelijke Sportraad ontwikkelden de ambitieuze gedachte een internationale meerdaagse wandeltocht te organiseren, als tegenhanger van de toen succesvolle mars Arlon-Vielsalm.”

Publiekstrekkers

“Het oorlogsverleden en onze prachtige streek waren meteen de twee krachtige publiekstrekkers. Na de eerste mars werd de Ieperse Wandelclub opgestart die begin jaren 80 ontbonden werd. Onder impuls van mevrouw Mia Hoedemaekers-Wils werd in samenspraak met de stad de organisatie in 1985 overgenomen door het organisatiecomité 100 KM van Ieper.”

“Thierry Buseyne is er straks 38 jaar de sterke secretaris die erin slaagde de medewerkers van het eerste uur te versterken met vele nieuwe medewerkers. Een zestigtal vrijwillige medewerkers zijn zo jaarlijks de dragers van de 100 KM-organisatie, die als wandelclub aangesloten is bij Wandelsport Vlaanderen.”

5.205 wandelaars in 2014

Voor zowel Jan als Thierry is 2022 de 37ste editie, want corona zorgde ervoor dat de wandeltocht in 2020 een editie moest overslaan. Thierry: “In 2021 kwamen we dan met het alternatief: de 100 KM ‘rond’ Ieper, waarbij mensen individueel of in kleine groepjes gedurende 18 dagen een parcours van 10 lussen konden afleggen. De massale reacties op sociale media en in de pers waren voor onze leden een echte opsteker.”

Op de vraag welk jaar de topeditie was, komt het antwoord in koor. “2014, toen kwamen er 5.205 wandelaars langs. Al moeten we er wel bij vermelden dat we de afgelopen 30 jaar toch ook elk jaar gemiddeld 4.000 wandelaars mochten verwelkomen.”

Een aantal wijzigingen droegen bij tot het succes van de 100 KM. Jan: “Naast de klassieke 30 en 40 km werden er doorheen de jaren op vraag van jonge gezinnen heel wat nieuwe afstanden (6, 10, 15, 20, 25 km) uitgezet. De start-uren werden ook uitgebreid van 7 tot 15 uur, afhankelijk van de gekozen afstand.”

Nationale Wandeldag

Thierry vult aan met nog andere vernieuwingen. “Er werd ook aandacht besteed om toch elke dag minstens een tot twee van de omlopen toegankelijk te maken voor G-sporters. Omdat het langeafstandswandelen in opmars kwam eind jaren ‘90 werd er ook een extra lange 50 km toegevoegd op zaterdag.”

Jan wil zeker ook nog een ander hoogtepunt vermelden uit 2014. “De organisatie van de Nationale Wandeldag, die we samen met de twee andere Ieperse wandelclubs – Nooit Moe Boezinge en de Westhoekstappers uit – op 23 februari 2014 in Ieper hebben georganiseerd, kreeg meer dan 10.000 wandelaars op de been. Op vandaag is dit nog steeds het grootste sportevenement met het meeste aantal actieve deelnemers in de Ieperse sportgeschiedenis. We blijven vooral trots op de unieke samenwerking tussen de drie Ieperse wandelclubs.”

(Lees verder onder de foto)

Een beeld van de eerste 100 KM van Ieper. © gf

Gevraagd naar hun meest memorabele momenten, antwoordt het duo ook eensgezind: “De legendarische eerste 100 KM-barbecues op het paradeplein van de Ieperse kazerne eind jaren ‘80, begin jaren ‘90 zullen we niet snel vergeten en vooral ook de veel te korte nacht die daar telkens op volgde.”

En in diezelfde periode haalden ze af en toe ook fratsen uit. Thierry: “De bewegwijzering werd toen nog met oranje verf op de weg geschilderd en zo gebeurde het wel eens dat de parkoersmeesters na een paar dagen elk met een oranje uitlaatpijp aan hun wagen rondreden.”

Gouden jubileum

Voor deze gouden editie blijven de klassiekers uiteraard overeind. Jan: “We passeren aan de Palingbeek en de Vierlingen. Op zaterdag is er de onvermijdelijke stopplaats voor de 40 en 50 km-stappers in café ‘Aux Touristes’ op de Zwarteberg. De ‘Picon’ zal er weer onweerstaanbaar maar verraderlijk smaken voor vele stappers.”

“Op zondag staat natuur in combinatie met het oorlogsverleden op het menu met onder andere Pilkem Ridge, Hooge Crater en Hill 62. De deuren van het museum Hooge Crater en de doorgang door de loopgraven van Hill 62 zijn die dag gratis voor de 100 KM-deelnemers.”

“Op het parcours is er op zondag ook muzikale animatie voorzien en op het Jeugdstadion worden de deelnemers bij aankomst met muziek ontvangen. En we hebben gouden jubileum T-shirts, pins en wandelvlaggetjes laten maken die ze in de 100 KM-shop kunnen kopen. Op zaterdagavond is er de traditionele 100 KM-barbecue in de Fenix. Met een optreden van de ‘Pilsjaars’ wordt dit een echt jubileumfeest.”