10-jarige Oostduinkerkenaar Kamiel Deraeve mag naar WK surfen: “Ik droom ervan om later prof te worden”

Hij is er nog maar net 10 geworden en wordt door surfkenners gezien als een opkomend talent. Oostduinkerkenaar Kamiel Deraeve kreeg de surfmicrobe met de paplepel mee en mag eind mei richting El Salvador voor het WK, waar hij bij de U16 of U18 zal aantreden.

Als 10-jarige wordt Kamiel Deraeve bestempeld als een toptalent in het surfen. “Ik vind dat leuk om te horen, maar eigenlijk ben ik daar zelf niet zo mee bezig”, blijft Kamiel er nuchter onder. “Ik kan doen wat ik het liefste doe en dat is surfen op leuke spots. Mijn mama en papa zijn zelf bijna dagelijks op zee te vinden en daardoor heb ik die surfmicrobe ook snel te pakken gekregen. Maar om me nu een van de grootste talenten ooit te noemen, vind ik overdreven.” Hoewel hij er dus heel bescheiden onder blijft, kan Kamiel ondanks zijn leeftijd al een mooi palmares voorleggen. Zo pakte hij onder meer brons op het BK Surf 2021 U14, schopte hij het tot de kwartfinale op de internationale surfwedstrijd MATTAgameON U14 in Portugal en werd hij vierde op de Alaïa Open Winter Cup U14 in Zwitserland. “Op die laatste prestatie ben ik toch wel het meest trots, omdat ik het daar op 9-jarige leeftijd tegen een sterk Europees deelnemersveld van oudere surfers moest opnemen.”

WK in El Salvador

Prestaties die de Oostduinkerkenaar een ticketje voor het WK van eind mei-begin juni in El Salvador opleverden. “Een selectie die ik niet had verwacht, maar die er kwam via de federatie. Ik ben uitgenodigd door de Belgische Surffederatie om deel te nemen aan de selectiestage voor het ISA World Junior Surfing Championship. Ik weet nog niet of ik bij de U16 of U18 zal surfen. België mag voor beide categorieën immers drie mannelijke en drie vrouwelijke surfers afvaardigen en de coach zal beslissen wie in welke categorie zal surfen op basis van prestaties tijdens de stages.” Hoewel hij weer bij de jongsten zal zijn, blijft Kamiel rustig onder zijn selectie en laat hij zich niet intimideren door al het ouder geweld. “Ik ga naar El Salvador met het idee te genieten en te surfen in topgolven. Ik zal uiteraard proberen zo hoog mogelijk te scoren, maar het leuke aan surfen tegen oudere surfers is vooral dat je veel van hen kunt leren”, knipoogt Kamiel, die over zijn prestaties al eens werd geïnterviewd voor Karrewiet, het jeugdnieuws van Ketnet. Via ouders Peter Deraeve en Elise Debaere, zelf ook fervent watersporters, kwam Kamiel dus al op jonge leeftijd met het surfen in aanraking. “Ik ben begonnen bij Surfclub Windekind en intussen doe ik al zo’n 4 jaar aan surfen. Ik train meestal op Fuerteventura en als ik in België ben, vind je me meestal op het water in Oostduinkerke of Oostende. In Oostende zijn de golven immers vaak net iets groter dan in mijn hometown.”

Training

“Ik probeer meerdere keren per week het water op te gaan. Op stage en in het buitenland kan dat zelfs twee tot drie keer per dag zijn. Verder doe ik ook elke dag aan conditietraining en lenigheidsoefeningen onder begeleiding van Fysiolab. Daarbovenop skate ik ook elke dag. Die bewegingen leunen immers dicht aan bij het surfen.” Kamiel traint dus geregeld in het buitenland, zo vertoefde hij op het moment van het interview in Portugal. “Dit jaar wil ik immers zoveel mogelijk dagen in het buitenland trainen en wedstrijden afwerken. Als ik daardoor school mis, krijg ik van de juf en meester mijn schoolwerk mee. Papa en mama zien er dan op toe dat ik alles keurig maak. Ik moet goede punten hebben om te mogen blijven surfen.” Via zijn sport kon de jonge Oostduinkerkenaar al een mooi stukje van de wereld zien. “Ik was al in Zwitserland, Frankrijk, Portugal, Spanje en Fuerteventura, wat voorlopig ook mijn favoriete surfbestemming blijft. Ik word niet gesponsord voor mijn reisuitgaven, maar ben wel opgenomen in het Europese O’Neill surfteam en krijg daar mijn wetsuits. Met Matta heb ik ook een surfplank shaper die me van de perfecte boards voorziet en dankzij lokale surfshop Fly High Sports heb ik altijd leuke outfits. Voor de rest is het vooral aan papa en mama te danken dat ik dit allemaal kan meemaken.” De ambities voor de toekomst zijn niet min. “Ik wil de komende jaren hard blijven trainen en zoveel mogelijk wedstrijdervaring opdoen om dan later hopelijk prof te worden. Het zal moeilijk zijn om daarin te slagen, maar ik zal er heel hard mijn best voor doen. Mijn ultieme surfdroom? De jongste ooit zijn die de monstergolven in Nazaré surft (in deze Portugese badplaats zijn de golven tot wel 30 meter hoog, red.) en op de Banzai Pipeline (drie rotsachtige kliffen, die berucht zijn onder surfers, red.) surfen in Hawaï”, besluit Kamiel.