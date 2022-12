80-jarige Jozef uit Desselgem is wereldkampioen gewichtheffen

Jozef Lazou uit Desselgem is op 80-jarige leeftijd wereldkampioen gewichtheffen geworden. Dat schrijft VRT NWS. Met 118 kilo kon hij het hoogste aantal kilo’s heffen in zijn leeftijdscategorie. Het WK Masters gewichtheffen vindt plaats van 1 tot 8 december in de Verenigde Staten.

Met een eerste plaats op de wereldranking in zijn categorie was het niet uitgesloten dat Jozef met goud naar huis zou komen. Maar je moet het toch maar doen. Chapeau! “Gewichtheffen heeft me geholpen om boven mezelf uit te stijgen”, klinkt het.

