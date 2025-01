Onmisbaar event voor bouw- en verbouwliefhebbers: “Ontdek Bouwbeurs Roeselare”

Van 1 tot en met 3 februari en van 7 tot en met 9 februari opent Expo Roeselare de deuren voor de Bouwbeurs. Dit jaarlijks hoogtepunt voor de bouwsector verzamelt 150 exposanten en biedt bezoekers een unieke kans om inspiratie op te doen, contacten te leggen en zich te laten informeren over de nieuwste trends en innovaties.

Partner content

“Wat Bouwbeurs Roeselare uniek maakt, is de focus op praktische kennis en interactie”, zegt eventmanager Youri Gesquiere. “Naast de workshops kunnen bezoekers ook genieten van een uitgebreid programma aan lezingen en infosessies die verzorgd worden door exposanten. Deze sessies behandelen uiteenlopende thema’s, zoals circulair bouwen, slimme woningen en innovatieve bouwmaterialen.”

Exact wat je nodig hebt

In samenwerking met Bouwstock Dewulf bijvoorbeeld worden er verschillende workshops georganiseerd. “Bezoekers kunnen hier praktische tips krijgen over lijmen, schoonmaken van tapijten, houtverbindingen, schilderen, opvullen van gipsplaten, … Deze workshops zijn een uitstekende gelegenheid om theorie in praktijk om te zetten en nieuwe vaardigheden te leren.”

De Bouwbeurs Roeselare is een evenement dat inspiratie, innovatie en persoonlijke contacten verzekert. Of je nu aan het begin van een groot project staat of gewoon de nieuwste ontwikkelingen wilt ontdekken, deze beurs biedt exact wat jij nodig hebt. Met 155 exposanten en een uitgebreid activiteitenprogramma ben je zeker van een dynamisch en leerzaam bezoek. Met een veelzijdig aanbod aan exposanten en activiteiten is de Bouwbeurs Roeselare de ideale plek voor zowel professionals als particuliere bouwers en verbouwers.

Expo Roeselare

De Bouwbeurs vindt plaats in Expo Roeselare, Diksmuidsesteenweg 400. De site is gemakkelijk bereikbaar en voorzien van voldoende parkeergelegenheid. Plan je bezoek en mis deze kans niet om jouw bouw- of renovatieproject een vliegende start te geven.

Meer informatie over het programma en de exposanten is te vinden op de website van de Bouwbeurs Roeselare, www.bouwbeursroeselare.be Je kan er ook online je ticket kopen, je betaalt er slechts 8 euro in plaats van 10 euro aan de ingang. Kinderen tot 12 jaar kunnen zelfs gratis binnen.