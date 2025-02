Maak van communie- of lentefeest een onvergetelijk moment met Femat

Een communie- of lentefeest is een bijzondere mijlpaal in het leven van een kind. Het markeert een nieuwe levensfase, vol groei, vreugde en verwachtingen. Ouders willen op zo’n moment niets liever dan hun kind centraal stellen, omringd door familie en vrienden die samen deze speciale dag vieren. Femat is hierbij de onmisbare schakel die maakt dat je je slechts nog op één taak moet concentreren: genieten!

De lente is in volle voorbereiding, hetzelfde geldt voor feestelijkheden zoals de communie- of lentefeesten die er aan zitten te komen. Verhuurder van feestmateriaal Femat ontzorgt je hierbij graag zodat je je enkel nog op één item hoeft te concentreren: het genieten.

“Of je nu enkele stoelen of glazen tekortkomt of een volledige tuinfeestinrichting nodig hebt, Femat staat voor je klaar met een passende oplossing”, zegt zaakvoerder Pascal Peene. “Van passend meubilair tot een dynamische receptie of een gezellige pint aan tafel, wij zorgen ervoor dat elk detail klopt. Zelfs in een bloeiende tuinsetting zorgen wij voor het juiste materiaal.”

Komend seizoen wordt extra de kaart getrokken van kleurrijke trends. “Dit jaar verdwijnen zwart en wit inderdaad wat meer naar de achtergrond en maken we plaats voor kleur! Maar wat je feestformule ook is – een walking dinner of een uitgebreid diner annex een heerlijk dessertbuffet – Femat past zich moeiteloos aan. De enige limiet? Jouw eigen creativiteit”, verzekert Pascal Peene.

Bij Femat kan je een compleet gamma ineens huren, of per stuk. Op elk moment je bestelling verfijnen kan ook nog. Net zoals je kan opteren om alles zelf af te halen of te leten laten leveren. “We voorzien ook voldoende tijd tussen levering/afhaling en ophaling/terugbezorging. Bovendien moet je je geen zorgen maken over de afwas, die doen wij wel”, knipoogt Pascal Peene.

“Zit je wat verlegen aan inspiratie, raadpleeg zeker onze website en Instagram of spring even binnen in onze Femat-showroom in de Lodewijk de Raetlaan 14 in Izegem. De diverse mogelijkheden worden er geëtaleerd, zo ontdek je de nieuwste trends. Je kan ons uiteraard ook mailen of bellen én we werken indien gewenst ook samen met eventbureaus en cateraars om jouw feest helemaal op punt te zetten.”

In april mag Femat zelf even aan de feestdis plaatsnemen. Het bedrijf, dat in Rumbeke zijn roots heeft en intussen over drie uitbalsbasissen beschikt, bestaat 40 jaar. “We gingen ooit van start doordat we merkten dat bierhandelaars feesten niet alleen beleverden met drank, maar ook met materiaal. We besloten hierop in te spelen en kochten een lot tafels en stoelen”, duikt Pascal Peene even in de historiek. “We zijn blijven groeien en investeren in kwaliteit en verscheidenheid van aanbod en op vandaag telt ons familiebedrijf een 40-tal medewerkers.”

Femat biedt een breed gamma aan feestmateriaal: van tafelferei, keukeninstallaties, meubilair en alles wat zich daartussen situeert. “Zelfs paraplu’s en terrasverwarming voor in mindere weersomstandigheden liggen klaar in onze rekken maar evengoed ook loungezetels en parasols. Onze modulaire Modus Bar past op elk feest en is eenvoudig op te stellen en uit te breiden. Met Femat is er geen excuus meer om niet te feesten, elk detail wordt voorzien”, geeft de zaakvoerder nog mee. “Samen maken we van jouw feest een prachtig moment vol warmte en gastvrijheid waar iedereen achteraf nog lang en met plezier aan terug zal denken.”