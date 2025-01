Geen quick fixes, maar duurzame schoonheid bij Holistic Beauty Studio

In een wereld waarin quick fixes en filters de norm lijken, biedt Atelier Clash in Roeselare een frisse kijk op schoonheid en welzijn. In hun nieuwe Holistic Beauty Studio staan schoonheid, welzijn en balans centraal. Hier draait het niet alleen om hoe je eruitziet, maar vooral om hoe je je voelt.

Zaakvoerder Eva Schacht gelooft dat schoonheid verder gaat dan het oppervlak. “We zullen niet zomaar een laserbehandeling boeken als je wat kilo’s wil verliezen. Eerst gaan we in gesprek: slaap je goed? Hoe zit het met je voeding? Voel je je goed in je vel? We geloven dat schoonheid en gezondheid ontstaan door lichaam, geest en ziel met elkaar in balans te brengen.”

Holistic Beauty Studio staat voor een holistische aanpak: geen oppervlakkige oplossingen, maar behandelingen die werken aan zowel je innerlijke als uiterlijke welzijn. Denk aan transformational cupping, reiki, biologische huidverbetering, laserbehandelingen en gezondheidscoaching: steevast zorgvuldig samengesteld om je te helpen je mooiste, meest energieke en gebalanceerde zelf te worden.

Holistic Beauty Studio is een verlengstuk van de filosofie van Atelier Clash: een totaalbenadering van schoonheid. “We werken aan duurzame oplossingen die niet alleen je uiterlijk, maar ook energie en welzijn verbeteren.”

Hiermee blijft Atelier Clash een trendsetter op het gebied van lifestyle en beauty. Ben je klaar om jezelf op de eerste plaats te zetten? Breng een bezoek aan Holistic Beauty Studio en ontdek hoe schoonheid en welzijn hand in hand gaan.