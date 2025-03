De perfecte paasvakantie aan de Lacs de l’Eau d’Heure

Even ontsnappen aan de dagelijkse realiteit? De paasvakantie is de ideale periode om er even tussenuit te knijpen. In het hart van de Lacs de l’Eau d’Heure verwelkomt Golden Lakes Village je in een prachtige omgeving waar je met het hele gezin even een heerlijke pauze kan nemen.

Golden Lakes Village is de perfecte vakantiebestemming voor een heerlijk verblijf met familie of vrienden. Dichtbij, in het hart van de Belgische Ardennen vind je het unieke kader van Golden Lakes Village aan de oevers van het meer van La Plate Taille. Het domein vormt één geheel met de natuur en is de perfecte plaats om tot rust te komen. Tegelijk biedt de omgeving ook tal van actieve ontspanningsmogelijkheden. Zowel jong als oud kan genieten van een aangename fietstocht, een deugddoende wandeling of een verrassende activiteit als boomklimmen.

Prachtig uitgeruste villa’s

Golden Lakes Villages ontvangt je in prachtige, volledig uitgeruste luxevilla’s. De villa’s zijn gespreid over twee verdiepingen en geschikt voor groepen van vier tot twaalf personen. Op een duurzame manier gebouwd met milieuvriendelijke materialen, smaakvol gemeubileerd én volledig uitgerust: de perfecte locatie voor een onvergetelijk verblijf. De woonruimte is modern maar heeft een knusse en uitnodigende sfeer. Fietsen, wandelen of gewoon ontspannen op uw eigen terras: de perfecte mix voor een onvergetelijke voorjaarsvakantie. Leuk extraatje: de meeste woningen zijn bovendien voorzien van een privésauna. In alle discretie kun je hier met familie of vrienden ontspannen.

Aandacht voor puur welzijn

Even alle aandacht op lichaam én geest? Dat kan bij het welness center Spa Cinq Mondes. Hier kom je tot rust in de prachtige SPA met schitterend uitzicht op de groene omgeving van het domein. Voor een moment van puur welzijn kun je terecht in de behandelingscabines en een sessie in de Float Spa geeft een blijvend, ontspannend en diep verkwikkend effect.

Tafelen aan de oevers van het meer

Het restaurant op het domein, ‘La Brasserie des Lacs’, nodigt je gastvrij uit om te genieten van de heerlijke bistronomische en lokale keuken aan de oevers van het meer. De chef verwent zijn gasten met lekkere streek- & seizoensgebonden gerechten. Een prikkeling voor de smaakpapillen!

Aarzel niet langer en boek je verblijf. De paasvakantie is het ideale moment om de batterijen weer even op te laden en te genieten van het mooie weer en je geliefden. Bij Golden Lakes Village beleef je unieke momenten midden in de natuur.