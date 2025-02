Coopman Interieur biedt praktische maatkasten met aandacht voor ergonomie: “Steeds een uitgebreide analyse van jouw noden”

De interieurarchitecten van Coopman Interieur werken nauw met je samen om een omgeving te ontwerpen waar je je echt thuis voelt, met een balans tussen esthetiek en gebruiksgemak. Daarbij maken ze steeds eerst een uitgebreide analyse van jouw noden om zo de perfecte oplossing te bieden voor wat voor jou belangrijk is.

Coopman Interieur is dé specialist in optimaal organiseren van kasten. Niet alleen in de keuken, maar ook maatwerkkasten voor de dressing, berging, bijkeuken of badkamer. Op donderdag 6 februari hielden ze een demo in I-cor in De Munt in Roeselare. Ze gaven er tips en tricks voor een betere organisatie in je lades om zo orde en rust te creëren in je keuken en dressingkast.

Zorg voor rust in je kasten.

“Een keuken moet niet enkel esthetisch zijn, maar ook praktisch en gebruiksvriendelijk”, vertelt Cindy Lejeune van Coopman Interieur. “Daarbij is de ergonomie ook belangrijk. Ook voor jonge mensen is dit belangrijk.”

“Wij raden onder meer aan om bredere kasten met lades te gebruiken in plaats van de standaardkasten van 60cm met draaideuren. Dat zorgt voor liefst 25 procent meer opbergruimte. Daarnaast zorgt het ook voor meer bereikbaarheid en overzicht. En het belangrijkste: het is ergonomischer. Je moet er niet induiken en op legplanken zoeken. De inhoud komt naar jou toe.”

Spacetower

“We raden ook de ‘spacetower’ aan. Een kast met meerdere lades die je kan uittrekken en indelen naar gelang je zelf wilt. Het is overzichtelijker en lichter om open te trekken. Bij ons primeert het praktische.”

De ‘spacetower’ is een kast met meerdere lades die je kan uittrekken en indelen naar gelang je zelf wilt. © WAIGNEIN

Maar de ergonomie beperkt zich niet enkel tot de keuken. Ook voor een optimale indeling in de slaapkamer, bijkeuken, badkamer of zelfs de garage kan je terecht bij Coopman Interieur.

“Ook in de badkamer kiezen we steeds voor lades. Zo kan je opteren voor een kleine lade bovenaan waar de sifon zich bevindt voor kleine spullen en een grotere lade eronder voor bijvoorbeeld handdoeken en grotere flessen”, legt Cindy uit.

Je plaatst best de wasmachine en droogtrommel op hoogte voor de ergonomie. © WAIGNEIN

In de bijkeuken plaats je best de wasmachine en droogtrommel op hoogte voor de ergonomie. Met een uittrekplank eronder en lades voor producten. Boven de machines kan je dan weer werken met deuren om je wasmand op te plaatsen bij het ledigen en een praktische stockageruimte voorzien.

“In de slaapkamer kan je dan weer voor extra overzicht zorgen door lades te voorzien voor klein gerief zoals ondergoed die je ook nog eens in aparte vakjes kan opbergen. Alles hangt altijd allemaal af van wat de mensen nodig hebben. Met hoeveel zijn jullie, hoeveel meter wordt opgehangen en zo veel meer. Daarom dat we steeds eerst een uitgebreid gesprek voeren.”

Coopman Interieur houdt met al deze zaken rekening, op maat van de klant en zorgt zo voor een totaalbeleving waarbij ook het esthetische niet uit het oog verloren wordt. “Voor meer tips en tricks voor een optimale keuken, dressing of badkamer kan je terecht op de website of neem vrijblijvend contact op voor een bezoek in onze showroom onder begeleiding van een interieurarchitect.”