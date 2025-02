Zinger uit Deerlijk: vijf levens, vijf videoclips… it’s Your Life viert de tijd die tikt

Het gaat snel. Te snel. Maar tussen de haast en de chaos ligt een keuze: vastpakken of laten glippen? Zinger, de (vijf)koppige brasspopband uit Deerlijk, die Vlaanderen tegelijk laat dansen én mijmeren, brengt een nieuwe single die geen tijd verspilt: ‘It’s Your Life’.

Een warme oproep om elk uur van je leven te doen tellen. Zinger is de band achter het kerkhofproject Reveil en de goed-nieuws-pagina’s op sociale media voor elke gemeente. Het leverde hen in de pers de titel van meest geëngageerde band van Vlaanderen op. En nu is er voor hun nieuwe single ”It’s Your Life” ook weer een ambitieus project op poten gezet. De band gooide eerder al grote ogen als winnaar van De Nieuwe Lichting (Studio Brussel) en pakt het dit keer opnieuw groots aan. Niet één, maar vijf videoclips. Vijf bandleden, vijf verhalen, vijf manieren om te tonen hoe het leven voorbijraast—en waarom je het met beide handen moet grijpen. ‘It’s Your Life’: indiepop met een ziel, muziek die je op scherp zet en met een brede glimlach de dag instuurt.

Zinger heeft een nieuwe videoclip. ‘t Is te zeggen, 5 videoclips eigenlijk.

Pre-release watch party

Op vrijdag 28 februari gooien ze alle 5 de videoclips op het internet, maar op donderdag 27 februari houden ze voor een uiterst select gezelschap aan hoogst uitzonderlijke toppers een pre-release watch party. De dag voordien dus. De Vedettjes staan al koel en vragen al waar je blijft. (PADI)

Donderdag 27 februari van 20.30 tot 22.30 uur in Zinger kot, via dreef Spiegelfabriek t.h.v. Braamakkerstraat 58 in Deerlijk (volg de kaarsjes)