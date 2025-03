Word jij onze nieuwe freelancer voor Lichtervelde?

Voor de opvolging van het Lichterveldse nieuws zijn we op zoek naar een nieuwe kracht. Word jij onze nieuwe plaatselijke correspondent?

Klopt je hart sneller van het nieuws uit Lichtervelde? Schrijf je vlot een tekst en hou je van fotografie? Schrikt avond- en weekendwerk je niet af? Dan ben jij de geschikte kandidaat om ons Lichterveldse team te versterken!

In samenwerking met onze redactie infiltreer je in Lichtervelde. Ervaring is niet vereist, wel een gezonde dosis zelfstandigheid, stiptheid, werklust en enthousiasme.