Zwartrijders bij De Lijn sterk gestegen: Aantal minderjarige overtreders in West-Vlaanderen opvallend hoger

Het aantal zwartrijders op de bussen van De Lijn in West-Vlaanderen is de afgelopen vier jaar sterk toegenomen. In 2022 werden in de centrumsteden Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare maar liefst 1.775 zwartrijders betrapt. Dat blijkt uit cijfers, die Els Robeyns van Vooruit opvroeg bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “Opvallend is dat het aantal minderjarigen dat reist zonder geldig vervoerbewijs stukken hoger ligt in West-Vlaanderen in vergelijking met het Vlaams gemiddelde van 16,45 procent”, vertelt Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit).

Het aantal zwartrijders op de bussen van De Lijn in de West-Vlaamse centrumsteden is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Meer dan de helft van de van de boetes voor zwartrijders, die vorig jaar in Vlaanderen werden uitgeschreven gebeurden in onze provincie. In totaal ging het om maar liefst 1.775 boetes.

“We zien dat het probleem van zwartrijden toeneemt en er gebeuren nog te weinig controles”

“Zwartrijden kan niet en moet dringend aangepakt worden. We zien dat het probleem toeneemt en er niets aan gedaan wordt. Daardoor verliest De Lijn ook heel wat aan budgetten. Er gebeuren te weinig controles, want op een jaar tijd werden er in Vlaanderen 108.029 uitgevoerd. Dat is minder dan één controle per dag per gemeente”, stelt Annick Lambrecht, Vlaams parlementslid voor Vooruit.

Meeste zwartrijders in West-Vlaanderen

In 2018 werden er in Brugge 131 boetes uitgedeeld voor zwartrijders. In 2022 was dat aantal verdriedubbeld. Voor Roeselare is het aantal boetes gestegen van 27 naar 177. In Oostende werden er in 2022 13 keer zoveel boetes uitgeschreven als in 2018 (47). En het aantal boetes voor zwartrijders in Kortrijk is zelfs meer dan vertwintigvoudigd, van 28 naar 591 boetes. Voor 17,12 procent van de mensen, die in 2022 een boete kregen voor zwartrijden was dat niet de eerste keer. Een hardnekkige zwartrijder kreeg maar liefst 21 pv’s voor zwartrijden. In totaal was dat goed voor een boete van 8.400 euro.

“Mensen weten dat er zo weinig gecontroleerd wordt en bovendien betaalt slechts de helft van de zwartrijders, die betrapt worden hun boete”

“Volgens de minister zit het probleem met zwartrijders vooral in de steden. Want naar schatting rijdt tot ongeveer de helft van de reizigers daar mee met De Lijn zonder geldig vervoersbewijs. Mensen weten ook dat er zo weinig gecontroleerd wordt. En bovendien betaalt slechts de helft van de zwartrijders, die betrapt worden hun boete. Zo laat de Vlaamse Regering miljoenen euro’s liggen, die eigenlijk kunnen geïnvesteerd worden in meer, beter en betaalbaar openbaar vervoer.”

Bijna 1 vierde minderjarigen

Niet alleen het aantal zwartrijders dat betrapt werd ligt hoger in West-Vlaanderen, maar ook het aantal West-Vlaamse minderjarigen, die een boete kregen voor zwartrijden steekt boven het Vlaams gemiddelde van 16,45 procent uit. 21,8 procent van de zwartrijders in 2022 in Kortrijk waren minderjarig. In Brugge lag dat aantal op 22 procent. In Oostende was 22,1 procent van de zwartrijders minderjarig. Centrumstad Roeselare spant de kroon, want daar was maar liefst 26 procent van de 177 zwartrijders in 2022 minderjarig.

“We willen graag een combiticket van 7 euro voor bus, trein en tram voorstellen”

“We moeten nu vooral inzetten op het verbeteren en bereikbaar maken van het openbaar vervoer. Het liefste zouden we willen dat jongeren tot en met 18 jaar het gratis kunnen gebruiken, zodat ze kunnen proeven van de voordelen ervan. Maar als partij willen we eerst beginnen met het zwartrijden tegen te gaan en het betaalbaar te maken. Daarom willen we een combiticket van 7 euro voor bus, trein en tram voorstellen. Dat is simpel en goedkoop. Want als we niets veranderen blijven De Lijn en hun reizigers, die wel een ticket betalen de dupe”, benadrukt Lambrecht.