Zwarte vlaggen van misnoegde bewoners uit Langerei en Komvest in Brugge

Vanaf donderdag 5 januari zullen de bewoners van de Spiegelrei, Langerei en Komvest in Brugge zwarte vlaggen en doeken aan hun gevels uithangen. “Een teken van rouw en protest. Het is een waarschuwingssignaal naar de stad toe”, zegt bewoonster Isabel Matthys. Ze laken het toegenomen verkeer in hun straten, vooral de vele stadsbussen doen hun huizen daveren. Burgemeester Dirk De fauw vraagt de bewoners om nog wat geduld uit te oefenen: “Het is een ambetante, maar tijdelijke situatie.”

Eind augustus ’22 haalde het misnoegen van het Langerei-comité al eventjes onze krant én een interpellatie van Stefaan Sintobin (VB) in de Brugse gemeenteraad. De bewoners hekelden het feit dat er 500 bussen per dag passeren in hun straten. Een anoniem telapparaat noteerde naar verluidt op één dag tijd 47.064 voertuigen en 6.303 snelheidsovertredingen. Zelfs de bussen van De Lijn zouden er te snel rijden.

Heraanleg?

De buurt eist een dringende heraanleg van de straat. Vorige zomer antwoordde burgemeester Dirk De fauw (CD&V) al dat dit op korte termijn niet mogelijk is, omdat de Langerei tijdens de werken in de Sint-Jorisstraat en de Vlamingdam tijdelijk de enige uitvalsweg is voor het noorden van de Brugse binnenstad.

“Als we nu de Langerei afsluiten voor werken, riskeert Brugge een verkeersinfarct. We moeten trouwens eerst nog de Julius en Maurits Sabbestraat aanpakken, want de riolering is er verzakt. We bestuderen kleine, snelheidsremmende maatregelen en de politie zal meer snelheidscontroles uitvoeren en snelheidsduivels verbaliseren”, aldus Dirk De fauw.

Onleefbaar

Vier maanden later voeren de boze bewoners opnieuw actie. Woordvoerder Isabel Matthys zegt: “De stad ondernam niets om de onveilige en onleefbaar geworden verkeerssituatie te verhelpen. Herhaalde suggesties van een groeiend aantal bewoners aan de stad, de politie en De Lijn werden telkens weer als onmogelijk of onnodig afgedaan. Zelfs een simpel extra verkeersbord zone 30 om het al te drukke en zware verkeer wat trager te laten rijden, kwam er niet.”

Twee bussen in de Spiegelrei. © gf

“Ondertussen is de situatie er nog erger op geworden. Spiegelrei, Langerei en Komvest moeten nu, behalve het verkeer van de door wegwerkzaamheden onderbroken Vlamingstraat-Vlamingdam, ook nog dat van een andere, in één richting afgesloten zijstraat slikken, de Julius en Maurits Sabbestraat. Naast alle normale verkeer betekent dat zo’n 440 bussen per dag, tot wel 25 per uur!”

Stille Brugge?

“De bewoners van deze straten, deel van wat in stadsgidsen ‘het stille Brugge’ wordt genoemd, verdragen de overlast van dit te zware en te snelle verkeer niet langer, net zo min als hun huizen: die kraken en scheuren, en dat in een stad die prat gaat op haar UNESCO-werelderfgoed-status. Vanaf 5 januari hullen die huizen zich in rouw met zwarte vlaggen en doeken als ultiem teken van protest en als waarschuwingssignaal aan de stad”, aldus het Langerei-comité.

Drie bussen op een rij: tot 500 bussen per dag in de Langerei. © gf

Burgemeester Dirk De fauw reageert als volgt: “De buurt moet echt nog wat meer geduld hebben. Het is een vervelende maar tijdelijke situatie. Zodra de werken in de Sint-Jorisstraat en de Vlamingdam klaar zijn, zal het verkeer in de Langerei afnemen. Voorlopig kunnen we niets doen. Maar met het nieuwe vervoersplan, dat nog dit jaar in werking treedt, zal het aantal bussen in de Langerei halveren van 459 naar 199.”

Bussenplan

“Mag ik u herinneren aan het feit dat ook de bewoners van de Sint-Jorisstraat boos waren omdat er zoveel bussen langs hun huizen passeerden. Ook daar komt er een halvering tot 171 bussen per dag, met het nieuwe bussenplan. Uit metingen door de politie blijkt dat het aantal snelheidsovertredingen meevalt in de Langerei. Als er druk verkeer is, kan men niet snel rijden. Nu melden de bewoners mij dat er ‘s morgens om 6 uur veel vrachtwagens door hun straten vlammen. Maar een multanova van de politie valt op in de Langerei. De plaatsen om een politievoertuig verdekt op te stellen zijn beperkt.”

“Hoe dan ook, we hebben extra smiley borden gekocht, om de chauffeurs aan te manen de zone 30 te respecteren. Die zullen in de Langerei geplaatst worden.”

Eénrichtingsverkeer

“Ook de Julius en Maurits Sabbestraat moet heraangelegd worden. De bewoners eisen éénrichtingsverkeer. Het schepencollege werkt nu aan en compromis. Hoogstwaarschijnlijk komt er in die straat tweerichtingsverkeer voor auto’s, maar éénrichting voor bussen en zwaardere voertuigen”, aldus Dirk De fauw.