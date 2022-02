Zware verkeershinder door een defecte signalisatie aan de spoorwegovergang in Diksmuide

In het centrum van Diksmuide ontstond dinsdag in de vooravond zware verkeershinder door een defecte signalisatie aan de spoorwegovergang in de Esenweg. Er waren anderhalf uur lang problemen.

De eerste meldingen van de problemen liepen even na 17.30 uur binnen bij politiezone Polder. De meldingen waren divers. De rode knipperlichten van de spoorwegovergang bleven de hele tijd branden terwijl er geen treinen in aantocht waren. Eerst stonden de slagbomen nog wel open. Daarna gingen die dicht om korte tijd later weer te openen. Al die tijd bleven de rode knipperlichten wel werken.

Diverse meldingen

“We kregen diverse meldingen binnen van bestuurders”, zegt commissaris Kris Huysentruyt van Polder. “Er stond een lange file van wachtende auto’s en bussen. Enkele bestuurders staken alsnog de sporen over omdat ze de dienstregeling van de passerende treinen kennen maar zoiets blijft toch gevaarlijk. Er werd meteen een politiecombi ter plaatse gestuurd om het verkeer te regelen. Dat verkeer moest uitwijken naar een andere overweg om verder te kunnen.”

Zeker toen ook Lijnbussen vast kwamen te staan in de file was er geen doorkomen meer aan. Spoorwegbeheerder Infrabel werd verwittigd om de defecte signalisatie te komen nazien. Uiteindelijk raakte het probleem even na 19 uur opgelost. Al die tijd was er aanzienlijke verkeershinder in het sowieso al drukke centrum van Diksmuide. Het feit dat het net spitsuur was verergerde de situatie alleen maar. (JH)