Zwaar verkeer rond schoolomgeving zorgt opnieuw voor deining: “Willen zwaar vrachtverkeer uit centrum weren of venstertijden invoeren”

Naar aanleiding van het fietsrapport van VeloVeilig, waar Tielt niet al te best uitkomt, zal Simon Bekaert, fractievoorzitter van oppositiepartij Vooruit alle agendapunt van de partij rond een veiliger verkeer opnieuw op de agenda zetten van de eerstvolgende gemeenteraad. “Al onze voortellen om de situatie veiliger te maken, zijn praktisch uitvoerbaar.”

Uit de enquête van VeloVeilig blijkt dat slechts 14 procent van de Tieltenaren het veilig fietsen vindt in de eigen buurt. Vooral het vijfarmig kruispunt Felix D’Hoopstraat – Europalaan en de vierhoek Kasteelstraat – Sint-Michielsstraat krijgen veel kritiek. Deze resultaten zijn dan ook het signaal voor Bekaert om de partijstandpunten rond veilig verkeer in Tielt terug op de agenda te plaatsen.

“Als eerste punt willen we zwaar doorgaand vrachtverkeer uit ons centrum weren”, duidt hij. “En mocht dat niet lukken, zullen we ijveren voor het invoeren van venstertijden voor zwaar vrachtverkeer langs schoolomgevingen.” Twee, volgens Simon Bekaert, praktisch haalbare maatregelen. “Alleen weigert de huidige meerderheid de ploeg aan de hand te slaan.” Hij hekelt ook dat het huidig bestuur zich naar zijn gevoel achter het gewest blijft verschuilen. De hierboven vermelde kruispunten vallen immers onder de bevoegdheid van het Vlaams gewest. “Maar volgens het Vlaams decreet is het gemeentebestuur zelf bevoegd om zwaar vrachtverkeer door ons centrum te verbieden, ook al gaat het om gewestwegen”, countert Simon Bekaert dat argument.

Schepen van Mobiliteit Vincent Byttebier (CD&V) laat zich evenwel niet opjagen door de stellingen van Bekaert. “We zijn volop bezig met ons nieuw mobiliteitsplan, in samenspraak met het gewest. We willen een visie ontwikkelen waar alle partners achterstaan en daar zijn we nu volop mee bezig. We beseffen dat er veel werk is in Tielt, maar we zijn een visie aan het uitwerken met maatregelen die verder gaan dan waar Bekaert voor ijvert”, aldus Vincent Byttebier. (TM)