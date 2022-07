Zwaar sluipverkeer beschadigt brug in dorpkern van Lissewege

Een vrachtwagen heeft in Lissewege de brug op de hoek van de Stationsstraat met het Lisseweegs Vaartje kapot gereden. “’t Was te verwachten”, zucht Rudy Meyns, voorzitter van de VVV Lissewege. Hij heeft al herhaaldelijk gewaarschuwd voor het zware sluipverkeer in dit ‘rustige’ polderdorp. De Stad Brugge bevraagt momenteel de Lissewegenaars en geeft hen twee opties voor de verkeersproblemen.

Enkele dagen geleden moest een klemgereden vrachtwagen in de foute rijrichting door de dorpskern van Lissewege razen, omdat hij anders het polderdorp niet uit kon. Donderdag reed een andere truck de brug tussen de Stationsstraat en het Lissewegs Vaartje kapot: de bloembakken zijn stuk, er is een heuse krak in de muur van de brug. Rudy Meyns van de VVV Lissewege reageerde al verbolgen op zijn Facebook-pagina.

Autoweg A 11

Lissewege wordt al maanden – zelfs jaren – geteisterd door sluipverkeer. Dat beseft ook burgemeester Dirk De fauw: “Door de aanleg van de snelweg A11 is dat probleem nog vermeerderd, omdat veel automobilisten Lissewege misbruiken om bijvoorbeeld naar Dudzele te geraken. Want anders moeten ze ter hoogte van de Blauwe Toren in Brugge de ventweg gebruiken om Dudzele te bereiken. In tijd is laatstegenoemde optie nochtans niet langer.”

Eerder deze week kaartte raadslid Olivier Strubbe (CD&V), die zelf in Dudzele woont, de problematiek tijdens de Brugse gemeenteraad aan: “Is het niet hoog tijd om enkel nog plaatselijk verkeer toe te laten in de dorpskom van Lissewege? Of meer promotie maken voor de nieuwe verbindingbrug in de Koffieweg?”

Eénrichting?

Volgens burgemeester Dirk De fauw is die brug in hoofdzaak een fietsersbrug én bedoeld voor havenverkeer. Er rijden ook voertuigen rond zonder nummerplaat voor het wegverkeer. Het is gevaarlijk als die voertuigen zich mengen met ander autoverkeer.”

De Brugse burgemeester is evenmin een groot voorstander van een bord dat enkel lokaal verkeer toelaat in Lissewege: “Zo’n maatregel helpt niet, zefls niet bij veelvuldige politiecontroles. Automobilisten vinden altijd drogredenen om te zeggen dat ze toch in Lissewege moeten zijn. Er worden de gekste argumenten gebruikt, in de zin van: er staat daar een huis te koop, we willen eens gaan kijken, want we zijn geïnteresseerd…”

Enquête

“Op lange termijn kan een nieuwe rotonde ter hoogte van de Canadezenweg de dorpskern van Lissewege sparen. Maar zo lang kunnen en willen we niet wachten. Daarom loopt er nu en enquête bij de Lissewegenaars, waarin zij hun voorkeur kunnen uiten voor twee voorgestelde maatregelen: ofwel een knik in de Ter Doeststrat, zodat die voor een deel éénrichtingsverkeer wordt en de loakle bewoners hun huis nog kunnen bereiken, ofwel het omkeren van de rijrichting door de dorpskom….”, aldsu Dirk De fauw.