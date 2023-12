Zulte wint Autodelen-award voor beste nieuwkomer

Zulte kreeg vandaag een Vlaamse award voor de ‘sterkste nieuwkomer’ in autodelen. Vorig jaar waren er nog geen deelauto’s in de gemeente; vandaag zijn er vier. Zulte ontving de award op de uitreiking van de autodeelawards, een initiatief van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Autodelen.net.

In 2022 beschikten inwoners van Zulte nog niet over deelauto’s. Vandaag zijn er al vier in de gemeente. Daarmee is Zulte, samen met Koksijde, de sterkste nieuwkomer van alle Vlaamse gemeenten die in 2023 startten met autodelen. De gemeente kreeg daarvoor een award.

“In 2021 startten we met een actieplan rond gedeelde mobiliteit,” vertelt schepen van Mobiliteit Michaël Vandemeulebroecke. “Uiteindelijk willen we minder auto’s in het straatbeeld, minder CO2 uitstoten en onze inwoners de mogelijkheid geven om te kiezen voor duurzame mobiliteit. Deze award toont aan dat we goed vertrokken zijn. We merken dat onze inwoners de weg naar de deelauto’s vinden en dat stemt ons tevreden.”

Autodelen in opmars

Opvallend: ook kleinere steden en gemeenten zetten in op autodelen. “Ze volgen het voorbeeld van de centrumsteden”, zegt Jeffrey Matthijs, directeur van Autodelen.net. “Ook in kleinere steden en gemeenten heeft autodelen veel voordelen, zowel voor de inwoners als voor de maatschappij. Deelauto’s zijn bijvoorbeeld vaak een goedkoper alternatief voor een tweede auto, zeker als die minder dan 11.000 kilometer per jaar rijdt. En ondertussen zorgt autodelen voor meer vrije ruimte en CO2-besparing.”