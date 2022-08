“Zullen vergunning voor hoge brug aanvechten”

Omwonenden van de Leestjesbrug over het Schipdonk- en Leopoldkanaal in Moerkerke bundelen de krachten in het verzet tegen de komst van een nieuwe, veel hogere brug.

“Die nieuwe brug, waarvoor de vergunning wellicht in het najaar zal worden toegekend, komt er in het kader van het verder doortrekken van de snelweg A11 richting binnenland. Wij hebben er geen probleem mee dat er een andere, en stevigere brug komt want die bestaande is al behoorlijk oud. Maar we verzetten er ons wel tegen dat die zeven meter hoog zou worden”, zegt Carlos Boerjan namens het actiecomité.

“Zo’n hogere brug – de huidige is slechts zo’n 2,5 meter hoog – zorgt voor visuele hinder maar erger is dat die ook voor meer fijn stof en andere vervuiling zal zorgen. Zeker als daar 120 km/u op zou mogen gereden worden, zoals blijkbaar de bedoeling is. We hoorden al allerlei redenen voor waarom die brug zo hoog zou moeten zijn: het mogelijk houden van het bevaarbaar maken van het Schipdonkkanaal, een betere doortocht voor fietsers en zelfs argumenten rond vleermuizen in de omgeving… Maar wij geven niet op: we hebben een advocaat onder de arm genomen en als er een vergunning wordt toegekend, zullen wij die aanvechten bij de raad voor vergunningbetwistingen.”