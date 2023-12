Zowat 200 goed verlichte fietsers beloond met gadgets op eerste Fluodag in Tielt

De Tieltse Fluodag was een succes. Leerkracht Dries De Baerdemaker van het SJI en de leerlingen van 6 Verzorging deelden vrijdagochtend in de Conventieweg hun volledige voorraad van 200 gadgets uit aan alle goed verlichte fietsers. Al schreef de politie ook enkele boetes uit.

Dries is behalve leerkracht in het SJI ook al langer actief als verkeersverantwoordelijke van de school. Om fietsende scholieren te stimuleren altijd goed verlicht de baan op te gaan, organiseerde hij vrijdag voor het eerst een grote zichtbaarheidsactie, in Sinterklaasthema. Dankzij 1.500 euro steun van de Crelan Foundation konden hij en zijn ‘fluopietjes’ alle goed verlichte fietsers belonen met een kleine (fiets)gadget. Maar ook de roe werd vrijdag niet gespaard, want de politie deelde effectieve boetes uit aan fietsers die niet verlicht waren.

Veel enthousiasme

“De leerlingen waren erg enthousiast”, vertelt Dries. “Tussen 7.50 uur en 8.30 uur hebben we al onze gadgets uitgedeeld. Dat betekent dat er minstens tweehonderd goed verlichte fietsen gepasseerd zijn. Anderzijds werden er ook een twintigtal boetes uitgeschreven voor fietsers die niet verlicht waren. Los daarvan denk ik dat we van een heel geslaagde actie kunnen spreken, die zeker voor herhaling vatbaar is.” (SV)