Zoutstrooier zorgt voor… gladde wegen in Zwevegem

Een defecte zoutstrooier zorgde zaterdagnacht voor een bijna 6 kilometer lang oliespoor in Zwevegem. Opruimen bleek ook niet zo evident.

Omdat er vriestemperaturen waren voorspeld zaterdagnacht werd een zoutstrooier van de gemeente de weg opgestuurd om preventief te strooien en zo eventuele gladheid te voorkomen. In de Otegemstraat in Zwevegem liep het echter verkeerd. Ter hoogte van het OC De Spoele in Otegem merkte de chauffeur dat er iets verkeerd liep met de installatie van de zoutstrooier. Bleek dat er een lek was in een hydraulische leiding die zorgde voor een oliespoor die begon aan de brug over het kanaal Bossuit-Kortrijk, zo’n 6 kilometer verderop.

De brandweer werd opgeroepen om het oliespoor op te ruimen, maar dit bleek niet evident. “Hydraulische olie is sowieso moeilijk om op te ruimen. Er werd geprobeerd om met een speciaal detergent de gladheid weg te werken, maar de detergenten vroren meteen aan zodat het bijna nog gladder werd. We hebben dan met absorberende korrels de meest cruciale punten aangepakt”, hoorden we van een brandweerofficier. Zondagmorgen vroeg werd de brandweer opnieuw ter plaatse gestuurd om de resterende zones met absorberende korrels te bewerken. Een klus die wel enige tijd in beslag nam.

Gelukkig gebeurden geen ongevallen door het gladde wegdek. (GJZ)