“Zó’n mooie laan, en kijk nu”: bewoners uit De Haan niet te spreken over tijdelijke verkeersremmers in hun straat

De bewoners uit de Ringlaan-Zuid in De Haan zijn niet te spreken over de rood-witte blokken die sinds enkele weken staan opgesteld in de straat. Volgens burgemeester Wilfried Vandaele gaat het om een tijdelijke proefopstelling, maar de verkeersremmers roepen vooralsnog vooral veel verontwaardiging op. “Konden ze hier nu echt geen betere oplossing voor bedenken?”

“Opeens stonden die lelijke blokken hier voor onze deur”, zucht Luc Thienpont (67). “De burgemeester reageerde op Facebook dat er op vraag van de bewoners ingegrepen werd. Maar al de buren die ik sprak, vinden die rood-witte blokken even lelijk. Akkoord: er wordt iets trager gereden nu. Maar konden ze hier echt geen betere methode voor bedenken?”

“Nog gevaarlijker”

Zelf heeft Luc ook zo zijn twijfels of het echt veiliger is nu. “Als je ’t mij – en nog andere mensen uit de straat – vraagt, is de situatie er juist nog gevaarlijker op geworden. Autobestuurders moeten nu de hele tijd slalommen, en hier zijn geen voetpaden hé. Ook voor de fietser is er in deze opstelling geen plaats meer”, klinkt het. Luc toont ons de bandensporen in de grasberm voor zijn deur. “Dat was te voorspellen natuurlijk. Weet je, in die tien jaar dat ik hier bijna woon, heb ik hier hooguit één keer een ongelukje weten gebeuren en als fietser heb ik hier zelf nooit de minste bedreiging gevoeld. Dit is jammer: de Ringlaan was zó’n mooie laan en kijk nu…”

Een andere bewoner die anoniem wenst te blijven, werpt op dat het probleem in de Ringlaan niet alleen de snelheid is. “Het is zelfs eerder het feit dat voetgangers, fietsers, auto- en vrachtverkeer allemaal dezelfde weginfrastructuur gebruiken. Het lange rechte stuk dubbele rijbaan nodigt daarbij uit tot hogere snelheden, voorrang van rechts werkt niet en dat verhoogt het gevaar nog meer. Wandelaars, joggers en fietsers worden soms erg kortbij ingehaald door wagens die tegen 50 km/uur of sneller rijden. Je ziet hier soms wandelaars letterlijk in de graskant springen om het gevaar te ontwijken”, klinkt het. Ook de anonieme bewoner is dus geen fan van de proefopstelling. “Deze remt het verkeer wel enigszins af, maar lost de structurele problemen niet op. Voetgangers en fietsers worden in de buurt van de verkeersremmers zelfs dichter bij de auto’s gebracht, wat eigenlijk het gevaar zelfs nog verhoogt. Alhoewel ik toejuich dat de gemeente eindelijk initiatief neemt – zo wordt de problematiek immers wel formeel erkend – begrijp ik de boze reacties dus óók. Want de manier waarop, is wel erg onbeholpen. De gemeente had vooraf een bevraging moeten doen of een overlegvergadering moeten houden. Zo kon er, binnen de budgettaire beperkingen die er ongetwijfeld zijn, een betere, meer aanvaardbare oplossing gevonden worden. Nu dreigt er een complete patstelling.”

Eén maand

Volgens burgemeester Wilfried Vandaele is de proefopstelling maar voor een maand. Daarna volgt een evaluatie. “Er worden sinds vrijdag ook metingen uitgevoerd in de straat. Later gaan we die resultaten terugkoppelen naar de buurt, en als er een draagvlak is om permanent versmallingen te plaatsen, dan zullen die uiteraard esthetischer zijn dan deze tijdelijke rood-witte bakken. Dan zal dat onder meer met mooie beplanting zijn. En betere oplossingen? Bij verkeersdrempels zijn er vaak klachten over lawaaihinder, een zone 30 vraagt dan weer continue handhaving. Ook een fietsstraat is hier geen optie”, klinkt het.