Zinkgat in Tielt veroorzaakt door ingestorte rioolbuis, wegdek tegen vrijdagavond hersteld

Woensdagavond omstreeks 18 uur ontstond er een groot zinkgat van vier meter diep in de Deinsesteenweg in Tielt. De bevoegde instanties kwamen meteen ter plaatse om de situatie te evalueren, de herstellingswerken gingen donderdagochtend al van start. Nu blijkt dat een grote rioolbuis het heeft begeven, en zo de verzakking heeft veroorzaakt.

“Het gaat over een grote rioolbuis die het afvalwater naar collectoren doet stromen. Waarom de buis het plots heeft begeven, weten we nog niet. Aquafin is hiervoor verantwoordelijk en is momenteel dag en nacht aan het doorwerken om de schade op te meten”, legt Dirk Vanhuyse, woordvoerder van Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, uit. “Ze moeten de buis over een grotere afstand openleggen om enerzijds te onderzoeken wat het probleem precies is, en anderzijds om zeker te zijn dat de rioolbuis niet ook nog op andere plekken zou kunnen instorten.”

Vrijdagavond

Momenteel is de Deinsesteenweg in beide richtingen afgesloten, wat heel wat verkeershinder met zich meebrengt. Daarom hoopt burgemeester Luc Vannieuwenhuyze dat de weg zo snel mogelijk weer wordt vrijgegeven. Dat zou volgens Dirk Vanhuyse van het AWV wel moeten lukken: “Ik sprak deze middag nog met de projectverantwoordelijke van Aquafin. Als alles verloopt zoals gepland en buis op geen enkele andere locatie schade vertoond, dan zouden de herstellingswerken tegen morgenavond – net voor het weekend dus – moeten afgerond zijn.”