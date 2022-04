Zet je auto eens dertig dagen langs de kant. Wie durft?

Met de campagne ’30 dagen minder wagen’ wil het Netwerk Duurzame Mobiliteit zo veel mogelijk Vlamingen oproepen om hun auto in juni een maandje rust te gunnen en te kiezen voor alternatieve manieren om zich te verplaatsen. Uit cijfers blijkt dat wagens 95 procent van de tijd toch maar stil staan.

In ons land staan maar liefst zes miljoen personenwagens ingeschreven. Elk jaar stijgt dat aantal bovendien nog met één procent. Nochtans worden de meeste van die wagens amper gebruikt, zo blijkt. “Die voertuigen staan 95 procent van de tijd stil”, zegt Cathy Macharis, professor mobiliteit aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De Vlaming is verknocht aan zijn wagen. “We verplaatsen ons gemiddeld 2,4 keer per dag en doen 65 procent van die verplaatsingen met de auto. Ook meer dan de helft van de kleine verplaatsingen – minder dan vijf kilometer – gebeuren met de wagen terwijl dat perfect met de fiets of zelfs te voet kan”, klinkt het.

Om meer Vlamingen daarvan te overtuigen, lanceert het Netwerk Duurzame Mobiliteit vandaag de campagne ’30 dagen minder wagen’. Wie zich op de campagnewebsite inschrijft, krijgt meteen tientallen tips en hopen info over hoe je jouw verplaatsingen duurzamer kan organiseren. Zo ontdek je heel wat nieuwe wandel- of fietsroutes in je buurt, maar zie je ook hoeveel brandstof je bespaart en wat de impact van je vernieuwde mobiliteitsgedrag is op het milieu. Bovendien worden de resultaten van de campagne verder wetenschappelijk opgevolgd door de onderzoeksgroep Mobilise van de VUB. Om dat te realiseren, mikt de campagne op minstens duizend deelnemers.

“We willen mensen op een leuke en positieve manier gaan sensibiliseren en de gewoonte doorbreken om voor elke verplaatsing zomaar de wagen te nemen”, zegt Marie Desrousseaux uit Bavikhove. Als beleidsexperte Mobiliteit bij de Bond Beter Leefmilieu is zij nauw betrokken bij de campagne. “Er zijn genoeg andere manieren om ons te verplaatsen. Naast het openbaar vervoer is er ook deelmobiliteit. Je kan auto’s delen, maar ook fietsen, steps, noem maar op. Als ik zelf in West-Vlaanderen ben, merk ik dat ik ook snel geneigd ben om voor alles in de wagen te springen terwijl de meeste verplaatsingen perfect met de fiets te doen zijn”, zegt Marie.