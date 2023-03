Zestig jaar oude verkeerslichten defect: “Onderdelen niet meer te vinden”

Al heel de week zijn de verkeerslichten aan het drukke kruispunt Zonnebekestraat–Boezingestraat–Poelkapellestraat defect. Omdat de verkeerslichten meer dan zestig jaar oud zijn, kunnen ze niet meer hersteld worden. Er worden nieuwe verkeerslichten besteld, maar die kunnen een tijdje op zich laten wachten.

Bij wie deze week door het centrum van Langemark passeerde zal het al opgevallen zijn dat de verkeerslichten aan het kruispunt Zonnebekestraat–Boezingestraat–Poelkapellestraat al een tijd buiten gebruik zijn. Het zal nog een tijdje duren vooraleer ze weer operationeel zijn. “Dit komt omdat het defect niet meer te herstellen is”, zegt schepen van Mobiliteit Jean-Marie Callewaert (Vooruit). “De verkeerslichten zijn al meer dan 60 jaar oud en de onderdelen ervoor zijn niet meer te vinden. Er zullen nieuwe verkeerslichten besteld en geplaatst worden.”

VBS Langemark

De verkeerslichten liggen vlakbij Vrije Basisschool Langemark, waar directeur Hobie Dujardin pleit voor alertheid. “Dit brengt een gewijzigde verkeerssituatie met zich mee die vooral voor onze kinderen die te voet of met de fiets komen meer oplettendheid vraagt. Daarom doen we een oproep aan de ouders om hun kind ofwel te begeleiden over het kruispunt ofwel duidelijk te vragen extra voorzichtig te zijn. Ook wij hebben dit deze donderdagmiddag in alle klassen van het lager gedaan. Ondertussen werd ook aan de gemeente gevraagd of de lokale politie ’s morgens tijdelijk aan de verkeerslichten kan plaatsnemen tot deze hersteld zijn. ’s Avonds begeleiden we de kinderen via onze rijen over het kruispunt waardoor we de gevaren tot een minimum kunnen beperkten.”

Voorrang van rechts

Bij verkeerslichten waarbij het oranje licht knippert, gelden de normale verkeersregels en verleen je voorrang van rechts. (TOGH)