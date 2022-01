Zelfs geen kortparkeren meer mogelijk in Steenstraat in Brugge

Een recent artikel in KW/Brugsch Handelsblad zorgde tijdenws de gemeenteraad maandagavond voor een interessant politiek debat over een autoluwe binnenstad en het parkeerbeleid in Brugge. Vanaf de Paasvakantie zal er niet meer kunnen bovengronds geparkeerd worden in de Steenstraat en de Zuidzandstraat. Zelfs van kortparkeren, zoals het Brugs Handelscentrum vraagt, wil burgemeester Dirk De fauw niet meer weten.

Nele Caus (N-VA), An Braem (VB) en Janos Braem (Groen) hadden pertinente vragen over het parkeerbeleid. De aanleiding was dat burgemeester Dirk De fauw vastgesteld had dat de randparkings tijdens de recente shoppingdagen niet gewerkt hebben:

“De meeste bezoekers willen hun auto dicht bij het centrum achterlaten. Daarom zie ik veel meer heil in de uitbeiding van de parking ‘t Zand met 635 plaatsen vanaf Pasen en vraag ik ook om extra parkeerplaatsen in de stationsomgeving. Echte randparkings kunnen enkel succesvol zijn, als ze voldoende groot zijn en regelmatiger ontsloten worden met shuttlebusjes.”

Laad- en loszones

Na de uitbreiding van de parking ‘t Zand met Pasen, worden de twaalf bovengrondse parkeerplaatsen in de Steenstraat en de Zuidzandstraat gesuprimeerd. “Ze worden vervangen door extra fietsenstallingen en meer laad- en loszones. Want nu lossen vrachtwagens hun waren vaak vanop het voetpad, wat een gevaarlijke situatie is.”

“Er komen groenzones in beide straten, maar op de vraag van het Brugs Handelscentrum om kortparkeren toe te laten, kunnen we niet ingaan. Want dat staat haaks op onze visie om de binenstad in fases autoluw te maken.”

Autovrij?

Sandra Wintein (Vooruit) pleitte tevergeefs voor een autovrij historisch stadscentrum, naar het voorbeeld van York en Maastricht: “Brugge loopt op dat vlak ten achter.”

Volgens Dirk De fauw zal binnenkort, eens de werken af zijn, de Katelijnestraat vanaf het Ankerplein via een slim systeem met rood licht en camera’s op drukke momenten overdag in de praktijk autoluw worden. Enkel taxi’s en koetsen zullen dan nog mogen doorrijden. Maar van autovrij wil hij niet weten.

Nele Caus (N-VA) stelde: “Overwin uw koudwatervrees en maak, zoals Kopenhagen, stapsgewijs, bepaalde wijken vrij.”

De burgemeester besloot de discussie met een verwijzing naar het Brugs beleidsplan: “Daarin staat dit precies vermeld, in fases en in overleg met de buurt en de betrokken handelaars.”